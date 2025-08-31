30 Ağustos
Kasımpaşa-Gaziantep FK
2-3
30 Ağustos
Kocaelispor-Kayserispor
1-1
30 Ağustos
Antalyaspor-Karagümrük
1-2
30 Ağustos
Galatasaray-Rizespor
3-1
30 Ağustos
Sakaryaspor-Boluspor
1-4
30 Ağustos
Ümraniye-Esenler Erokspor
0-2
30 Ağustos
Hatayspor-İstanbulspor
1-1
30 Ağustos
Manisa FK-Iğdır FK
1-1
30 Ağustos
RB Leipzig-FC Heidenheim
2-0
30 Ağustos
Werder Bremen-Leverkusen
3-3
30 Ağustos
VfB Stuttgart-Mönchengladbach
1-0
30 Ağustos
Hoffenheim-E. Frankfurt
1-3
30 Ağustos
Augsburg-Bayern Munih
2-3
30 Ağustos
Chelsea-Fulham
2-0
30 Ağustos
M. United-Burnley
3-2
30 Ağustos
Sunderland-Brentford
2-1
30 Ağustos
Tottenham-Bournemouth
0-1
30 Ağustos
Wolves-Everton
2-3
30 Ağustos
Leeds United-Newcastle
0-0
30 Ağustos
Alaves-Atletico Madrid
1-1
30 Ağustos
Real Oviedo-Real Sociedad
1-0
30 Ağustos
Girona-Sevilla
0-2
30 Ağustos
Real Madrid-Mallorca
2-1
30 Ağustos
Bologna-Como
1-0
30 Ağustos
Parma -Atalanta
1-1
30 Ağustos
SSC Napoli-Cagliari
1-0
30 Ağustos
Pisa-Roma
0-1
30 Ağustos
Lorient-Lille
1-7
30 Ağustos
Nantes-Auxerre
1-0
30 Ağustos
Toulouse-PSG
3-6
30 Ağustos
FC Volendam-Ajax
1-1
30 Ağustos
SC Heerenveen-Go Ahead Eagles
2-2
30 Ağustos
PSV Eindhoven-Telstar
0-2
30 Ağustos
Excelsior-FC Twente
1-0

Volkan Demirel: "Aykut Kocaman ile Fenerbahçe'ye gelirim"

Fenerbahçe'de teknik direktör arayışları sürerken, Volkan Demirel'den flaş bir açıklama geldi.

calendar 31 Ağustos 2025 01:27
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Volkan Demirel: 'Aykut Kocaman ile Fenerbahçe'ye gelirim'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Fenerbahçe'de teknik direktör adaylarından biri olarak sosyal medyada taraftarların bir kısmının önerdiği Volkan Demirel, konu hakkında açıklamalarda bulundu.

Volkan Demirel yaptığı açıklamada "Fenerbahçe için her zaman elimi taşın altına koyarım. Bir gün mutlaka Fenerbahçe'nin başına geleceğim. Fenerbahçe'den hiçbir yönetici benimle temasa geçmedi." ifadelerini kullandı.

Aykut Kocaman'ın adının Fenerbahçe'nin gündemine gelmemesine tepki gösteren Volkan Demirel "En doğru aday Aykut Kocaman! Eğer Aykut Kocaman göreve gelirse, yanında olmaya hazırım! Onun dışında başka bir kimsenin yanında olmam! Teknik direktör olursa, yanındayım! Bu benim fikrim, ona çok güvenirim. her hafta onunla konuşurum ama bu konular hakkında konuşmadık." dedi.


Öte yandan Volkan Demirel "Bence yerli bir isim gelmesi lazım. Jose Mourinho geldi ve olmadı! Daha ötesi mi var?" açıklamasını yaptı.

İsmail Kartal ile ilgili de konuşan Volkan Demirel "İsmail Hoca'ya çok saygı duyuyorum. Üç kere geldi ve gitti. Yine seçim var, sonra yine gidecek mi? Bunu kabul ederek mi geliyor?" dedi.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 4 4 0 0 13 1 12
2 Trabzonspor 3 3 0 0 3 0 9
3 Göztepe 4 2 2 0 6 1 8
4 Konyaspor 3 2 1 0 8 2 7
5 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
6 Antalyaspor 4 2 0 2 4 4 6
7 Gaziantep FK 4 2 0 2 5 9 6
8 Fenerbahçe 2 1 1 0 3 1 4
9 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
10 Eyüpspor 3 1 0 2 4 7 3
11 Karagümrük 3 1 0 2 2 6 3
12 Kayserispor 3 0 2 1 2 6 2
13 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
14 Alanyaspor 2 0 1 1 1 2 1
15 Kocaelispor 4 0 1 3 2 6 1
16 Rizespor 3 0 1 2 1 6 1
17 Kasımpaşa 3 0 0 3 3 6 0
18 Gençlerbirliği 3 0 0 3 2 5 0
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.