Volkan Demirel: 'Aykut Kocaman ile Fenerbahçe'ye gelirim'

Fenerbahçe'de teknik direktör adaylarından biri olarak sosyal medyada taraftarların bir kısmının önerdiği Volkan Demirel, konu hakkında açıklamalarda bulundu.
Volkan Demirel yaptığı açıklamada "Fenerbahçe için her zaman elimi taşın altına koyarım. Bir gün mutlaka Fenerbahçe'nin başına geleceğim. Fenerbahçe'den hiçbir yönetici benimle temasa geçmedi." ifadelerini kullandı.
Aykut Kocaman'ın adının Fenerbahçe'nin gündemine gelmemesine tepki gösteren Volkan Demirel "En doğru aday Aykut Kocaman! Eğer Aykut Kocaman göreve gelirse, yanında olmaya hazırım! Onun dışında başka bir kimsenin yanında olmam! Teknik direktör olursa, yanındayım! Bu benim fikrim, ona çok güvenirim. her hafta onunla konuşurum ama bu konular hakkında konuşmadık." dedi.
Öte yandan Volkan Demirel "Bence yerli bir isim gelmesi lazım. Jose Mourinho geldi ve olmadı! Daha ötesi mi var?" açıklamasını yaptı.
İsmail Kartal ile ilgili de konuşan Volkan Demirel "İsmail Hoca'ya çok saygı duyuyorum. Üç kere geldi ve gitti. Yine seçim var, sonra yine gidecek mi? Bunu kabul ederek mi geliyor?" dedi.
