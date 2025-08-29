Haber Tarihi: 29 Ağustos 2025 14:35 -
29 Ağustos 2025 14:35
Manchester City - Galatasaray Maçı Ne Zaman?
UEFA Şampiyonlar Ligi, bu sezon yeni formatıyla heyecanı doruğa taşıyor. Lig aşamasında Türkiye'yi temsil eden tek ekip olan Galatasaray, güçlü rakiplerle karşı karşıya gelecek. Kura çekiminin ardından sarı-kırmızılıların dev rakipleri arasında son şampiyonlardan biri olan Manchester City de yer aldı. Peki, Manchester City - Galatasaray maçı ne zaman?
Galatasaray, lig aşamasında Liverpool, Manchester City (D), Atletico Madrid, Eintracht Frankfurt (D), Bodo/Glimt, Ajax (D), Union Saint-Gilloise ve Monaco (D) ile mücadele edecek. Bu kapsamda Galatasaray'ın en zorlu deplasmanlarından biri Etihad Stadyumu'nda oynanacak Manchester City karşılaşması olacak.
MANCHESTER CITY - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?
UEFA, Şampiyonlar Ligi'nin resmi fikstürünü henüz açıklamadı. Ancak turnuvada ilk hafta maçları 16-18 Eylül 2025 tarihlerinde yapılacak. Manchester City - Galatasaray maçının da bu tarihlerden birinde oynanması bekleniyor. Karşılaşmanın kesin tarihi ve saati ise en geç 30 Ağustos Cumartesi günü açıklanacak fikstürle netleşecek.
ŞAMPİYONLAR LİGİ TAKVİMİ
Hafta: 16-18 Eylül 2025
Hafta: 30 Eylül-1 Ekim 2025
Hafta: 21-22 Ekim 2025
Hafta: 4-5 Kasım 2025
Hafta: 25-26 Kasım 2025
Hafta: 9-10 Aralık 2025
Hafta: 20-21 Ocak 2026
Hafta: 28 Ocak 2026
Turnuvanın finali ise 30 Mayıs 2026'da Budapeşte'de oynanacak.
