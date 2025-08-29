Manchester City - Galatasaray Maçı Ne Zaman?

Galatasaray, lig aşamasında Liverpool, Manchester City (D), Atletico Madrid, Eintracht Frankfurt (D), Bodo/Glimt, Ajax (D), Union Saint-Gilloise ve Monaco (D) ile mücadele edecek. Bu kapsamda Galatasaray'ın en zorlu deplasmanlarından biri Etihad Stadyumu'nda oynanacak Manchester City karşılaşması olacak.

UEFA, Şampiyonlar Ligi'nin resmi fikstürünü henüz açıklamadı. Ancak turnuvada ilk hafta maçları 16-18 Eylül 2025 tarihlerinde yapılacak. Manchester City - Galatasaray maçının da bu tarihlerden birinde oynanması bekleniyor. Karşılaşmanın kesin tarihi ve saati ise en geç 30 Ağustos Cumartesi günü açıklanacak fikstürle netleşecek.

Hafta: 16-18 Eylül 2025

Hafta: 30 Eylül-1 Ekim 2025

Hafta: 21-22 Ekim 2025

Hafta: 4-5 Kasım 2025

Hafta: 25-26 Kasım 2025

Hafta: 9-10 Aralık 2025

Hafta: 20-21 Ocak 2026

Hafta: 28 Ocak 2026

Turnuvanın finali ise 30 Mayıs 2026'da Budapeşte'de oynanacak.