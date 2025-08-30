Galatasaray, Bissouma'dan vazgeçti!

Transfer çalışmalarını sürdüren ve orta saha için Yves Bissouma ile anlaşan Galatasaray, transferden vazgeçti.
29 yaşındaki Malili Bissouma'nın transferi için Tottenham ile her konuda anlaşan Galatasaray, oyuncudan sağlık raporu istedi.
Bissouma cephesi, bir haftadır sağlık raporu göndermeyince Galatasaray transferden vazgeçti.
TOTTENHAM'DA KADRO DIŞI
Bu arada Bissouma'nın Tottenham'daki disiplinsiz davranışları nedeniyle kadro dışı kaldığı öğrenildi.
Tottenham'da geçen sezon 44 maçta süre bulan Bissouma, 2 kez ağları havalandırdı.
Öte yandan Bissouma'nın, Tottenham ile sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor.
29 yaşındaki Malili Bissouma'nın transferi için Tottenham ile her konuda anlaşan Galatasaray, oyuncudan sağlık raporu istedi.
Bissouma cephesi, bir haftadır sağlık raporu göndermeyince Galatasaray transferden vazgeçti.
TOTTENHAM'DA KADRO DIŞI
Bu arada Bissouma'nın Tottenham'daki disiplinsiz davranışları nedeniyle kadro dışı kaldığı öğrenildi.
Tottenham'da geçen sezon 44 maçta süre bulan Bissouma, 2 kez ağları havalandırdı.
Öte yandan Bissouma'nın, Tottenham ile sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor.