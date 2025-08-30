30 Ağustos
Kasımpaşa-Gaziantep FK
2-390'
30 Ağustos
Kocaelispor-Kayserispor
1-1
30 Ağustos
Antalyaspor-Karagümrük
21:30
30 Ağustos
Galatasaray-Rizespor
21:30
30 Ağustos
Sakaryaspor-Boluspor
1-4
30 Ağustos
Ümraniye-Esenler Erokspor
0-290'
30 Ağustos
Hatayspor-İstanbulspor
21:30
30 Ağustos
Manisa FK-Iğdır FK
21:30
30 Ağustos
RB Leipzig-FC Heidenheim
2-0
30 Ağustos
Werder Bremen-Leverkusen
3-3
30 Ağustos
VfB Stuttgart-Mönchengladbach
1-0
30 Ağustos
Hoffenheim-E. Frankfurt
1-3
30 Ağustos
Augsburg-Bayern Munih
1-370'
30 Ağustos
Chelsea-Fulham
2-0
30 Ağustos
M. United-Burnley
3-2
30 Ağustos
Sunderland-Brentford
2-1
30 Ağustos
Tottenham-Bournemouth
0-1
30 Ağustos
Wolves-Everton
2-3
30 Ağustos
Leeds United-Newcastle
0-068'
30 Ağustos
Alaves-Atletico Madrid
1-1
30 Ağustos
Real Oviedo-Real Sociedad
1-0DA
30 Ağustos
Girona-Sevilla
0-030'
30 Ağustos
Real Madrid-Mallorca
22:30
30 Ağustos
Bologna-Como
1-068'
30 Ağustos
Parma -Atalanta
0-071'
30 Ağustos
SSC Napoli-Cagliari
21:45
30 Ağustos
Pisa-Roma
21:45
30 Ağustos
Lorient-Lille
1-7
30 Ağustos
Nantes-Auxerre
1-0DA
30 Ağustos
Toulouse-PSG
22:05
30 Ağustos
FC Volendam-Ajax
1-1
30 Ağustos
SC Heerenveen-Go Ahead Eagles
1-145'
30 Ağustos
PSV Eindhoven-Telstar
0-00'
30 Ağustos
Excelsior-FC Twente
22:00

Galatasaray, Bissouma'dan vazgeçti!

Galatasaray, Tottenham forması giyen orta saha oyuncusu Yves Bissouma'nın transferinden sağlık raporlarının gelmemesi üzerine vazgeçti.

30 Ağustos 2025 19:35
Haber: Sporx.com
Galatasaray, Bissouma'dan vazgeçti!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Transfer çalışmalarını sürdüren ve orta saha için Yves Bissouma ile anlaşan Galatasaray, transferden vazgeçti.

29 yaşındaki Malili Bissouma'nın transferi için Tottenham ile her konuda anlaşan Galatasaray, oyuncudan sağlık raporu istedi.

Bissouma cephesi, bir haftadır sağlık raporu göndermeyince Galatasaray transferden vazgeçti.

TOTTENHAM'DA KADRO DIŞI

Bu arada Bissouma'nın Tottenham'daki disiplinsiz davranışları nedeniyle kadro dışı kaldığı öğrenildi.

Tottenham'da geçen sezon 44 maçta süre bulan Bissouma, 2 kez ağları havalandırdı.

Öte yandan Bissouma'nın, Tottenham ile sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor. 

1 Galatasaray 3 3 0 0 10 0 9
2 Trabzonspor 3 3 0 0 3 0 9
3 Göztepe 4 2 2 0 6 1 8
4 Konyaspor 3 2 1 0 8 2 7
5 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
6 Antalyaspor 3 2 0 1 3 2 6
7 Fenerbahçe 2 1 1 0 3 1 4
7 Gaziantep FK 4 2 0 2 5 9 6
8 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
10 Eyüpspor 3 1 0 2 4 7 3
11 Kayserispor 3 0 2 1 2 6 2
12 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
13 Alanyaspor 2 0 1 1 1 2 1
14 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
15 Kocaelispor 4 0 1 3 2 6 1
16 Kasımpaşa 3 0 0 3 3 6 0
17 Gençlerbirliği 3 0 0 3 2 5 0
18 Karagümrük 2 0 0 2 0 5 0
