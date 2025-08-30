Batista Mendy, Sevilla'ya gidiyor!

Trabzonspor forması giyen Batista Mendy, kariyerine Sevilla'da devam etmeye hazırlanıyor.
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, İspanyol kulübü, Batista Mendy'nin transferi için Trabzonspor ile anlaşma sağladı.
Trabzonspor'dan Sevilla'ya kiralık olarak transferi tamamlanmak üzere olan Batista Mendy, bu akşam İspanya'ya giderek sözleşme imzalayacak.
Trabzonspor'un iki yıl önce kadrosuna kattığı Mendy, bordo-mavili forma altında çıktığı 83 maçta 3 gol attı ve 3 asist yaptı.
