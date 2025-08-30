Galatasaray'da Jelert, Southampton yolcusu

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da, yeni bir ayrılık gelişmesi yaşanıyor...
Sarı-Kırmızılılar'ın genç sağ beki Elias Jelert, İngiltere Championship ekiplerinden Southampton FC'ye kiralık olarak transfer oluyor.
OPSİYON ZORUNLU DEĞİL
Transferde, opsiyonun zorunlu olmadığı ve satın alma bedelinin 9 milyon euro olduğu öğrenildi.
RESMİ SÖZLEŞMEYİ İMZALAYACAK
22 yaşındaki futbolcu, kısa zamanda İngiltere'ye giderek resmi sözleşmesini imzalayacak. Kulüpler arasında resmi bir açıklama henüz yapılmadı.
PERFORMANSI
Elias Jelert, geride kalan sezonda Galatasaray'da 35 maça çıktı ve 1223 dakika sahada kaldı. Danimarkalı sağ bek bu müsabakalarda 1 gol attı.
SÖZLEŞMESİ 2029'DA BİTİYOR
Elias Jelert'in Galatasaray ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2029'da sona erecek. Genç futbolcunun güncel piyasa değeri 7 milyon euro.
KARİYERİ
Virum-Sorgenfri Boldklub altyapısında yetişen Elias Jelert daha sonra Kopenhag'da oynadı. Galatasaray, geçtiğimiz sezon başında 22 yaşındaki sağ bek için 9 milyon euro bonservis bedeli ödedi.
