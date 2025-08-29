Haber Tarihi: 29 Ağustos 2025 14:29 - Güncelleme Tarihi: 29 Ağustos 2025 14:29

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi rakipleri 2025

Temsilcimiz Fenerbahçe'nin, UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakipleri belli oldu.

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi rakipleri 2025
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakipleri belli oluyor.

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi rakipleri 2025

Aston Villa

Dinamo Zagreb (D)
Ferençvaroş

Plzen (D)

Nice

FCSB (D)

Stuttgart

Brann (D)

Roma: Lille, Rangers, Plzen, Celtic, Midtjylland, Nice, Stuttgart, Panathinaikos

Porto: Rangers, Salzburg, Kızılyıldız, Plzen, Nice, Nottm Forest, Malmö, Utrecht

Rangers: Roma, Porto, Braga, Ferençvaroş, Ludogorets, Sturm Graz, Genk, Brann

Feyenoord: ASton Villa, Betis, Celtic, Braga, Sturm Graz, FCSB, Panathinaikos, Stuttgart

Lille: Dinamo, Roma, PAOK, Kızılyıldız, Freiburg, Young Boys, Brann, Celta Vigo

Dinamo Zagreb


Real Betis

Salzburg

Aston Villa

Braga

Kızılyıldız

Lyon

PAOK

Viktoria Plzen

Ferencvaros

Celtic

Maccabi Tel Aviv

Young Boys

Basel

Midtjylland

Freiburg

Ludugorets

Nottingham Forest

Sturm Graz

FCSB

Nice

Bologna

Celta Vigo

Stuttgart

Panathinaikos

Malmö

Go Ahead Eagles

Utrecht

Genk

Brann

