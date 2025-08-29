Galatasaray - Atletico Madrid Maçı Ne Zaman?

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi lig etabında Liverpool, Manchester City (D), Atletico Madrid, Eintracht Frankfurt (D), Bodo/Glimt, Ajax (D), Union Saint-Gilloise ve Monaco (D) ile mücadele edecek. Sarı-kırmızılılar, kendi sahasında taraftarı önünde Atletico Madrid'i ağırlayacak.



GALATASARAY - ATLETICO MADRID MAÇI NE ZAMAN?



UEFA, Şampiyonlar Ligi fikstürünü henüz açıklamadı. Ancak turnuvada ilk hafta maçları 16-18 Eylül 2025 tarihlerinde oynanacak. Galatasaray - Atletico Madrid maçının da bu tarihlerden birinde yapılması bekleniyor. Karşılaşmanın kesin günü ve saati ise en geç 30 Ağustos Cumartesi günü açıklanacak resmi fikstür ile belli olacak.



ŞAMPİYONLAR LİGİ TAKVİMİ



Hafta: 16-18 Eylül 2025



Hafta: 30 Eylül-1 Ekim 2025



Hafta: 21-22 Ekim 2025



Hafta: 4-5 Kasım 2025



Hafta: 25-26 Kasım 2025



Hafta: 9-10 Aralık 2025



Hafta: 20-21 Ocak 2026



Hafta: 28 Ocak 2026



Final ise 30 Mayıs 2026'da Budapeşte'de oynanacak.

