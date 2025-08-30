Yusuf Akçiçek, Al Hilal yolcusu!

Fenerbahçe'nin 19 yaşındaki genç futbolcusu Yusuf Akçiçek, kariyerine Suudi Arabistan'da devam edebilir.
Suudi Arabistan ekiplerinden Al Hilal, milli futbolcuyu kadrosuna katmak istiyor. Al Hilal, Yusuf Akçiçek transferi için Fenerbahçe ile görüşmelere başladı.
20 MİLYON EURO VE BONUS
HT Spor'da yer alan habere göre, Yusuf Akçiçek'in, transferinin 20 milyon euro ve bonuslar karşılığında gerçekleşmesi bekleniyor.
PAY MADDESİ
Fenerbahçe ve Al Hilal arasındaki görüşmeler olumlu devam ediyor. Genç futbolcunun Al Hilal'e transferinde sonraki satıştan pay maddesi de yer alabilir.
FENERBAHÇE İLE SÖZLEŞMESİ
Al Hilal'in, Yusuf Akçiçek'e de iyi bir teklif sunduğu öğrenildi.
Güncel piyasa değeri 12 milyon euro olarak gösterilen Yusuf Akçiçek'in, Fenerbahçe ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.
Suudi Arabistan ekiplerinden Al Hilal, milli futbolcuyu kadrosuna katmak istiyor. Al Hilal, Yusuf Akçiçek transferi için Fenerbahçe ile görüşmelere başladı.
20 MİLYON EURO VE BONUS
HT Spor'da yer alan habere göre, Yusuf Akçiçek'in, transferinin 20 milyon euro ve bonuslar karşılığında gerçekleşmesi bekleniyor.
PAY MADDESİ
Fenerbahçe ve Al Hilal arasındaki görüşmeler olumlu devam ediyor. Genç futbolcunun Al Hilal'e transferinde sonraki satıştan pay maddesi de yer alabilir.
FENERBAHÇE İLE SÖZLEŞMESİ
Al Hilal'in, Yusuf Akçiçek'e de iyi bir teklif sunduğu öğrenildi.
Güncel piyasa değeri 12 milyon euro olarak gösterilen Yusuf Akçiçek'in, Fenerbahçe ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.