Galatasaray - Liverpool Maçı Ne Zaman?
UEFA Şampiyonlar Ligi, bu sezon yeni formatıyla futbolseverlerin karşısına çıkıyor. Lig aşamasında Türkiye'yi temsil eden tek takım olan Galatasaray, dev rakiplerle mücadele edecek. Kura çekiminin ardından sarı-kırmızılıların rakipleri arasında İngiltere'nin köklü kulübü Liverpool da yer aldı. Peki, Galatasaray - Liverpool maçı ne zaman?
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi lig aşamasında Liverpool'un yanı sıra Manchester City (D), Atletico Madrid, Eintracht Frankfurt (D), Bodo/Glimt, Ajax (D), Union Saint-Gilloise ve Monaco (D) ile karşılaşacak.
GALATASARAY - LIVERPOOL MAÇI NE ZAMAN?
UEFA, Şampiyonlar Ligi fikstürünü henüz açıklamadı. Ancak turnuvada ilk hafta maçları 16-18 Eylül 2025 tarihlerinde oynanacak. Dolayısıyla Galatasaray - Liverpool karşılaşmasının da bu tarihler arasında yapılması bekleniyor. Maçın kesin tarihi ve saati, en geç 30 Ağustos Cumartesi günü açıklanacak resmi fikstür ile netleşecek.
ŞAMPİYONLAR LİGİ TAKVİMİ
Hafta: 16-18 Eylül 2025
Hafta: 30 Eylül-1 Ekim 2025
Hafta: 21-22 Ekim 2025
Hafta: 4-5 Kasım 2025
Hafta: 25-26 Kasım 2025
Hafta: 9-10 Aralık 2025
Hafta: 20-21 Ocak 2026
Hafta: 28 Ocak 2026
Final ise 30 Mayıs 2026'da Budapeşte'de oynanacak.
