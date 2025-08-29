Galatasaray - Liverpool Maçı Ne Zaman?

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi lig aşamasında Liverpool'un yanı sıra Manchester City (D), Atletico Madrid, Eintracht Frankfurt (D), Bodo/Glimt, Ajax (D), Union Saint-Gilloise ve Monaco (D) ile karşılaşacak.



GALATASARAY - LIVERPOOL MAÇI NE ZAMAN?



UEFA, Şampiyonlar Ligi fikstürünü henüz açıklamadı. Ancak turnuvada ilk hafta maçları 16-18 Eylül 2025 tarihlerinde oynanacak. Dolayısıyla Galatasaray - Liverpool karşılaşmasının da bu tarihler arasında yapılması bekleniyor. Maçın kesin tarihi ve saati, en geç 30 Ağustos Cumartesi günü açıklanacak resmi fikstür ile netleşecek.



ŞAMPİYONLAR LİGİ TAKVİMİ



Hafta: 16-18 Eylül 2025



Hafta: 30 Eylül-1 Ekim 2025



Hafta: 21-22 Ekim 2025



Hafta: 4-5 Kasım 2025



Hafta: 25-26 Kasım 2025



Hafta: 9-10 Aralık 2025



Hafta: 20-21 Ocak 2026



Hafta: 28 Ocak 2026



Final ise 30 Mayıs 2026'da Budapeşte'de oynanacak.

