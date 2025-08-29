-
Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü kim oldu, olacak? | Sergen Yalçın, Beşiktaş'a gelecek mi?
Haber Tarihi: 29 Ağustos 2025 12:31 -
Güncelleme Tarihi:
29 Ağustos 2025 12:31
Ole Gunnar Solskjaer'in sözleşmesini fesheden Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü belli oldu. Siyah-beyazlılar, Sergen Yalçın ile 2 yıllık anlaşama sağladı. Sergen Yalçın bugün takımın başında idmana çıkacak. İşte detaylar...
UEFA Konferans Ligi play-off'unda Lausanne'a elenip Avrupa'ya veda eden Beşiktaş'ta fatura teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'e kesildi.
Başkan Serdal Adalı maç sonrası, Solskjaer'in de yer aldığı acil durum toplantısı gerçekleştirdi ve Norveçli teknik adamın görevine son verdi.
Konuyla ilgili Beşiktaş'tan yapılan açıklamada Ole Gunnar Solskjaer'in sözleşmesinin feshedildiği bildirildi. 52 yaşındaki teknik adamla vedalaşılmasının ardından Sergen Yalçın'la görüşmeler derhal başladı.
BEŞİKTAŞ, SERGEN YALÇIN'LA ANLAŞTI
TRT Spor'un haberine göre Beşiktaş, Sergen Yalçın'la her konuda anlaşma sağladı. Siyah-beyazlılarda 2. Sergen Yalçın dönemi bugün resmen başlayacak.
SERGEN YALÇIN BUGÜN İDMANDA OLACAK
52 yaşındaki Sergen Yalçın, Beşiktaş'ın bugünkü idmanında takımın başında olacak.
