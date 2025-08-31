30 Ağustos
Kasımpaşa-Gaziantep FK
2-3
30 Ağustos
Kocaelispor-Kayserispor
1-1
30 Ağustos
Antalyaspor-Karagümrük
1-2
30 Ağustos
Galatasaray-Rizespor
3-1
30 Ağustos
Sakaryaspor-Boluspor
1-4
30 Ağustos
Ümraniye-Esenler Erokspor
0-2
30 Ağustos
Hatayspor-İstanbulspor
1-1
30 Ağustos
Manisa FK-Iğdır FK
1-1
30 Ağustos
RB Leipzig-FC Heidenheim
2-0
30 Ağustos
Werder Bremen-Leverkusen
3-3
30 Ağustos
VfB Stuttgart-Mönchengladbach
1-0
30 Ağustos
Hoffenheim-E. Frankfurt
1-3
30 Ağustos
Augsburg-Bayern Munih
2-3
30 Ağustos
Chelsea-Fulham
2-0
30 Ağustos
M. United-Burnley
3-2
30 Ağustos
Sunderland-Brentford
2-1
30 Ağustos
Tottenham-Bournemouth
0-1
30 Ağustos
Wolves-Everton
2-3
30 Ağustos
Leeds United-Newcastle
0-0
30 Ağustos
Alaves-Atletico Madrid
1-1
30 Ağustos
Real Oviedo-Real Sociedad
1-0
30 Ağustos
Girona-Sevilla
0-2
30 Ağustos
Real Madrid-Mallorca
2-1
30 Ağustos
Bologna-Como
1-0
30 Ağustos
Parma -Atalanta
1-1
30 Ağustos
SSC Napoli-Cagliari
1-0
30 Ağustos
Pisa-Roma
0-1
30 Ağustos
Lorient-Lille
1-7
30 Ağustos
Nantes-Auxerre
1-0
30 Ağustos
Toulouse-PSG
3-6
30 Ağustos
FC Volendam-Ajax
1-1
30 Ağustos
SC Heerenveen-Go Ahead Eagles
2-2
30 Ağustos
PSV Eindhoven-Telstar
0-2
30 Ağustos
Excelsior-FC Twente
1-0

Emre Belözoğlu: "Çok kötü diyebileceğim bir oyun"

Antalyaspor teknik direktörü Emre Belözoğlu, Fatih Karagümrük maçının ardından konuştu.

Haber: AA, Fotoğraf: AA
Emre Belözoğlu: 'Çok kötü diyebileceğim bir oyun'
Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında konuk ettiği Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'e 2-1 yenilen Hesap.com Antalyaspor'da teknik direktör Emre Belözoğlu, "Milli ara sonrası iyi bir dönüş yapacağımızı ümit ediyorum." dedi.

Belözoğlu, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, maça çok iyi başladıklarını ve bire bir baskıları ilk 10-15 dakika çok iyi yaptıklarını söyledi.

Oyunun geri kalan bölümünde yaklaşık 55 dakika rakibin oyun üstünlüğü olduğunu ifade eden Belözoğlu, "Bizim adımıza çok kötü diyebileceğim bir oyun. Karşılığında kaybettiğimiz bir maç. Maçın ikinci yarısında da oyunun bize bir 10-15 dakika geldiği kısım var. O kısımda maçı kazanabilecek pozisyonları da ürettik. Daha sonrasında rakibin pozisyonları var. Kalecimiz bizi oyunda tuttu. Genel hatlarıyla memnun olmadığım, git gellerin çok olduğu bir maçtı. Bütün hafta boyunca çalıştığımızın tamamen karşılığını alamadığım bir maç olması itibarıyla üzgünüm. Sorumluluğu, bu anlamda oyuncularımdan daha çok alması gereken kişinin de ben olduğumu söylemem gerekiyor. Yapmamız gereken kafamızı kaldıracağız. Yeni bir takım olmanın vermiş olduğu sancıları daha çabuk atlatacak çalışmalarla inşallah milli ara sonrası iyi bir dönüş yapacağımızı ümit ediyorum." diye konuştu.


Yeni bir takım olduklarını vurgulayan Belözoğlu, bunun sancılarını yaşadıklarını dile getirdi.

Belözoğlu, oyuncularının ellerinden geleni yapmaya çalıştığını belirterek, "Bu maçta bizim ders çıkarmamız gereken çok fotoğraf var. Bizi geçen sene ayakta tutan defans parçasında çalışmamız gereken çok yerler olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

