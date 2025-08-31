Emre Belözoğlu: 'Çok kötü diyebileceğim bir oyun'

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında konuk ettiği Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'e 2-1 yenilen Hesap.com Antalyaspor'da teknik direktör Emre Belözoğlu,dedi.Belözoğlu, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, maça çok iyi başladıklarını ve bire bir baskıları ilk 10-15 dakika çok iyi yaptıklarını söyledi.Oyunun geri kalan bölümünde yaklaşık 55 dakika rakibin oyun üstünlüğü olduğunu ifade eden Belözoğlu,diye konuştu.Yeni bir takım olduklarını vurgulayan Belözoğlu, bunun sancılarını yaşadıklarını dile getirdi.Belözoğlu, oyuncularının ellerinden geleni yapmaya çalıştığını belirterek,ifadelerini kullandı.