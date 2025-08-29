Haber Tarihi: 29 Ağustos 2025 15:05 - Güncelleme Tarihi: 29 Ağustos 2025 15:05

Eintracht Frankfurt - Galatasaray Maçı Ne Zaman?

UEFA Şampiyonlar Ligi, 2025-2026 sezonunda yeni formatıyla heyecanı artırıyor. Lig aşamasında Türkiye'yi temsil eden tek takım olan Galatasaray, güçlü rakiplerle mücadele edecek. Kura çekiminin ardından sarı-kırmızılıların karşılaşacağı takımlar arasında Almanya temsilcisi Eintracht Frankfurt da yer aldı.

Eintracht Frankfurt - Galatasaray Maçı Ne Zaman?
Abone Ol
Galatasaray, lig etabında Liverpool, Manchester City (D), Atletico Madrid, Eintracht Frankfurt (D), Bodo/Glimt, Ajax (D), Union Saint-Gilloise ve Monaco (D) ile karşı karşıya gelecek. Bu mücadelelerden biri de Almanya deplasmanında Eintracht Frankfurt'a karşı oynanacak karşılaşma olacak.

EINTRACHT FRANKFURT - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

UEFA, Şampiyonlar Ligi resmi fikstürünü henüz açıklamadı. Ancak turnuvada ilk hafta maçları 16-18 Eylül 2025 tarihlerinde oynanacak. Eintracht Frankfurt - Galatasaray karşılaşmasının da bu tarihler arasında yapılması bekleniyor. Maçın kesin günü ve saati ise en geç 30 Ağustos Cumartesi günü açıklanacak fikstür ile belli olacak.

ŞAMPİYONLAR LİGİ TAKVİMİ

Hafta: 16-18 Eylül 2025

Hafta: 30 Eylül-1 Ekim 2025

Hafta: 21-22 Ekim 2025

Hafta: 4-5 Kasım 2025

Hafta: 25-26 Kasım 2025

Hafta: 9-10 Aralık 2025

Hafta: 20-21 Ocak 2026

Hafta: 28 Ocak 2026

Turnuvanın finali ise 30 Mayıs 2026'da Budapeşte'de oynanacak.
Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Gündem

Diğer Haberler

Karagümrük'te Antalyaspor öncesi tek eksik! Fatih Karagümrük Karagümrük'te Antalyaspor öncesi tek eksik!
Solskjaer, 223 gün görevde kalabildi! Beşiktaş Solskjaer, 223 gün görevde kalabildi!
Kasımpaşa'nın ligde konuğu Gaziantep FK! Kasımpasa Kasımpaşa'nın ligde konuğu Gaziantep FK!
Ajax - Galatasaray Maçı Ne Zaman? Gündem Ajax - Galatasaray Maçı Ne Zaman?
Eintracht Frankfurt - Galatasaray Maçı Ne Zaman? Gündem Eintracht Frankfurt - Galatasaray Maçı Ne Zaman?
İsmail Kartal'a Rusya'dan talip çıktı! Fenerbahçe İsmail Kartal'a Rusya'dan talip çıktı!
Galatasaray - Atletico Madrid Maçı Ne Zaman? Gündem Galatasaray - Atletico Madrid Maçı Ne Zaman?
Manchester City - Galatasaray Maçı Ne Zaman? Gündem Manchester City - Galatasaray Maçı Ne Zaman?
Galatasaray - Liverpool Maçı Ne Zaman? Gündem Galatasaray - Liverpool Maçı Ne Zaman?
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Fenerbahçe'de Jose Mourinho dönemi bitti!
2
Benfica, Kerem Aktürkoğlu'nun transferini açıkladı
3
Galatasaray'da Onyedika imzaya yakın
4
Beşiktaş'ta ikinci Sergen Yalçın dönemi
5
Barış Alper Yılmaz yine kadroda olmayacak!
6
Galatasaray, Inter ile anlaştı: Top Pavard'da!
7
Manchester City'den Galatasaray açıklaması!

SON HABERLER

Sporx Anasayfasına Dön
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.