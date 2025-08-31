Trendyol 1. Lig'de konuk ettiği Alagöz Holding Iğdır FK ile 1-1 berabere kalan Manisa FK'de teknik direktör Taner Taşkın, "Maç çok git gelli oldu. Galip gelebilirdik, mağlup da olabilirdik." dedi.
Taşkın, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, iç sahadaki maçta galibiyet alamadıkları için üzgün olduklarını belirterek, coşkulu bir futbol oynadıklarını, oyuncularının mücadelesinden memnun olduğunu söyledi.
Her türlü sonuca açık bir müsabakayı geride bıraktıklarını dile getiren Taşkın, "Maç çok git gelli oldu. Galip gelebilirdik, mağlup da olabilirdik. Oyun olarak baktığımızda bizim çok daha fazla pozisyon zenginliğimiz vardı. Burada bir üstünlük sağladığımızı söyleyebilirim. Ama rakibimiz de yan toplarda bizi biraz fazla sıkıntıya soktu. Çok basit bir gol yedik ve eşitliği verdik." diye konuştu.
Taşkın, takımının eksiklerinin bulunduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:
"Gelecek oyuncular ve sakat oyuncularla beraber 5 oyuncu daha var. Bunlar bizim için önemli alternatif olacak. Oyuna genelde genç oyuncuları hamle olarak atmaya çalıştım. Rakibimizi de tebrik ederim. Onlar da galip gelmek için oynadı. Yani hiç oyunu çirkinleştirmediler. İki takım da beraberliği istemedi. Galip gelmek istedi ama takdiri ilahi berabere kaldık. Golü atan galip gelebilirdi son periyotta."
Müsabakanın hakemlerinin yönetimini beğendiğini dile getiren Taşkın, "Benim gördüğüm en iyi hakemlerden biriydi. Çok netti, her şeyde çok netti. Hakemlik hiçbir şey yoktu bana göre. Gayet de iyi maç yönetti." değerlendirmesinde bulundu.
