30 Ağustos
Kasımpaşa-Gaziantep FK
2-3
30 Ağustos
Kocaelispor-Kayserispor
1-1
30 Ağustos
Antalyaspor-Karagümrük
1-2
30 Ağustos
Galatasaray-Rizespor
3-1
30 Ağustos
Sakaryaspor-Boluspor
1-4
30 Ağustos
Ümraniye-Esenler Erokspor
0-2
30 Ağustos
Hatayspor-İstanbulspor
1-1
30 Ağustos
Manisa FK-Iğdır FK
1-1
30 Ağustos
RB Leipzig-FC Heidenheim
2-0
30 Ağustos
Werder Bremen-Leverkusen
3-3
30 Ağustos
VfB Stuttgart-Mönchengladbach
1-0
30 Ağustos
Hoffenheim-E. Frankfurt
1-3
30 Ağustos
Augsburg-Bayern Munih
2-3
30 Ağustos
Chelsea-Fulham
2-0
30 Ağustos
M. United-Burnley
3-2
30 Ağustos
Sunderland-Brentford
2-1
30 Ağustos
Tottenham-Bournemouth
0-1
30 Ağustos
Wolves-Everton
2-3
30 Ağustos
Leeds United-Newcastle
0-0
30 Ağustos
Alaves-Atletico Madrid
1-1
30 Ağustos
Real Oviedo-Real Sociedad
1-0
30 Ağustos
Girona-Sevilla
0-2
30 Ağustos
Real Madrid-Mallorca
2-1
30 Ağustos
Bologna-Como
1-0
30 Ağustos
Parma -Atalanta
1-1
30 Ağustos
SSC Napoli-Cagliari
1-0
30 Ağustos
Pisa-Roma
0-1
30 Ağustos
Lorient-Lille
1-7
30 Ağustos
Nantes-Auxerre
1-0
30 Ağustos
Toulouse-PSG
3-6
30 Ağustos
FC Volendam-Ajax
1-1
30 Ağustos
SC Heerenveen-Go Ahead Eagles
2-2
30 Ağustos
PSV Eindhoven-Telstar
0-2
30 Ağustos
Excelsior-FC Twente
1-0

Taner Taşkın: "Maç çok git gelli oldu"

Manisa FK teknik direktörü Taner Taşkın, Iğdır FK maçının ardından konuştu.

calendar 31 Ağustos 2025 01:20
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Taner Taşkın: 'Maç çok git gelli oldu'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Trendyol 1. Lig'de konuk ettiği Alagöz Holding Iğdır FK ile 1-1 berabere kalan Manisa FK'de teknik direktör Taner Taşkın, "Maç çok git gelli oldu. Galip gelebilirdik, mağlup da olabilirdik." dedi.

Taşkın, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, iç sahadaki maçta galibiyet alamadıkları için üzgün olduklarını belirterek, coşkulu bir futbol oynadıklarını, oyuncularının mücadelesinden memnun olduğunu söyledi.

Her türlü sonuca açık bir müsabakayı geride bıraktıklarını dile getiren Taşkın, "Maç çok git gelli oldu. Galip gelebilirdik, mağlup da olabilirdik. Oyun olarak baktığımızda bizim çok daha fazla pozisyon zenginliğimiz vardı. Burada bir üstünlük sağladığımızı söyleyebilirim. Ama rakibimiz de yan toplarda bizi biraz fazla sıkıntıya soktu. Çok basit bir gol yedik ve eşitliği verdik." diye konuştu.


Taşkın, takımının eksiklerinin bulunduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Gelecek oyuncular ve sakat oyuncularla beraber 5 oyuncu daha var. Bunlar bizim için önemli alternatif olacak. Oyuna genelde genç oyuncuları hamle olarak atmaya çalıştım. Rakibimizi de tebrik ederim. Onlar da galip gelmek için oynadı. Yani hiç oyunu çirkinleştirmediler. İki takım da beraberliği istemedi. Galip gelmek istedi ama takdiri ilahi berabere kaldık. Golü atan galip gelebilirdi son periyotta."

Müsabakanın hakemlerinin yönetimini beğendiğini dile getiren Taşkın, "Benim gördüğüm en iyi hakemlerden biriydi. Çok netti, her şeyde çok netti. Hakemlik hiçbir şey yoktu bana göre. Gayet de iyi maç yönetti." değerlendirmesinde bulundu.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 4 4 0 0 13 1 12
2 Trabzonspor 3 3 0 0 3 0 9
3 Göztepe 4 2 2 0 6 1 8
4 Konyaspor 3 2 1 0 8 2 7
5 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
6 Antalyaspor 4 2 0 2 4 4 6
7 Gaziantep FK 4 2 0 2 5 9 6
8 Fenerbahçe 2 1 1 0 3 1 4
9 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
10 Eyüpspor 3 1 0 2 4 7 3
11 Karagümrük 3 1 0 2 2 6 3
12 Kayserispor 3 0 2 1 2 6 2
13 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
14 Alanyaspor 2 0 1 1 1 2 1
15 Kocaelispor 4 0 1 3 2 6 1
16 Rizespor 3 0 1 2 1 6 1
17 Kasımpaşa 3 0 0 3 3 6 0
18 Gençlerbirliği 3 0 0 3 2 5 0
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.