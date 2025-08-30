Galatasaray - Rizespor maç kadrosu ve muhtemel ilk 11'ler

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Çaykur Rizespor'u konuk edecek.RAMS Park'ta yapılacak maç saat 21.30'da başlayacak. Müsabakayı hakem Ali Yılmaz yönetecek. Mücadele, beIN Sports 1 ekranlarından yayınlanacak.Süper Lig'de sırasıyla Gaziantep FK ve Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ü 3-0, Zecorner Kayserispor'u ise 4-0'lık skorla yenen sarı-kırmızılı takım, haftaya averajla lider girdi. Taraftarının desteğiyle Çaykur Rizespor'u mağlup etmeyi hedefleyen Galatasaray, milli takım arasına 12 puanla girmenin hesaplarını yapıyor.Ligde 1 maçı eksik olan Çaykur Rizespor ise aldığı 1 puanla 13. sırada bulunuyor. Karadeniz temsilcisi, son şampiyon karşısında sezonun ilk galibiyetini arayacak.Günay, Sallai, Davinson, Abdülkerim, Eren, Torreira, Lemina, Yunus, Sara, Sane, OsimhenErdem, Taha, Alikulov, Samet, Hojer, Olawoyin, Papanikolaou, Halil, Laçi, Mithat, SoweGalatasaray, 68'inci sezonunu oynadığı ligde rakip fileleri 4 bininci kez havalandırmaya 1 gol uzaklıkta.Süper Lig'de toplam 2235 maça çıkan Galatasaray, rakip fileleri 3999. kez havalandırmayı başardı.Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'de 1 gol daha atması durumunda 4000. golünü bulacak.Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon oynadığı 3 maçta 10 gol atarken kalesinde gol görmedi.İlk 2 haftada Gaziantep FK ve Fatih Karagümrük'ü 3-0'lık skorlarla mağlup eden sarı-kırmızılı ekip, üçüncü haftada Kayserispor'u da 4-0 ile geçti.İlk 3 maçta 10 kez rakip fileleri havalandıran "Cimbom" kalesinde gole izin vermedi.Şampiyon Galatasaray, çıktığı son 14 resmi maçtan galibiyetle ayrıldı.Son yenilgisini geçen sezon ligin 29. haftasındaki Beşiktaş derbisinde yaşayan sarı-kırmızılılar, sonrasındaki 14 karşılaşmayı da kazandı.Galatasaray, Beşiktaş derbisinin ardından ligde Samsunspor, Bodrum FK, Trabzonspor, Göztepe ile Başakşehir'i 2-0, Kayserispor'u 3-0, Sivasspor'u 4-1, Eyüpspor'u da 5-1 mağlup etti. Sarı-kırmızılı ekip, kupada ise Fenerbahçe'yi 2-1, Konyaspor'u 5-1, Trabzonspor'u 3-0 yendi.Bu sezon ligin ilk iki haftasında Gaziantep FK ve Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ü 3-0'lık skorlarla geçen Galatasaray, son olarak Kayserispor'u 4-0 mağlup etti.Söz konusu müsabakalarda 42 gol atan Galatasaray, kalesinde sadece 4 gol gördü.Sarı-kırmızılı ekip, sahasındaki son 19 lig maçında mağlup olmadı.Son olarak 2023-2024 sezonunun 37. haftasındaki Fenerbahçe derbisini 1-0 kaybeden Galatasaray, geçen sezondan itibaren ise RAMS Park'ta çıktığı 19 lig maçında yenilmedi. Galatasaray, söz konusu müsabakalarda 16 galibiyet ve 3 beraberlik yaşadı.Sarı-kırmızılılar, ligde çıktığı son 19 iç saha maçında 49 kez rakip fileleri havalandırırken 15 golü kalesinde gördü.Galatasaray, çıktığı son 8 resmi müsabakada kalesini gole kapadı."Cimbom", 3 Mayıs'ta 4-1 kazandığı Sivasspor maçıyla başlayan süreçte geçen sezon Süper Lig'de Trabzonspor, Göztepe ve Başakşehir'i 2-0, Kayserispor'u ise 3-0 yendi. Sarı-kırmızılılar, Ziraat Türkiye Kupası finalinde de Trabzonspor'u 3-0 yenerek kupayı müzesine götürdü.Galatasaray, ligde bu sezon oynadığı Gaziantep FK ve Fatih Karagümrük müsabakalarını 3-0, Kayserispor maçını da 4-0 kazandı.Galatasaray ile Çaykur Rizespor, Süper Lig'de 47. kez karşı karşıya gelecek.Taraflar arasında 1979-1980 sezonundan itibaren yapılan 46 lig maçından 32'sini sarı-kırmızılılar, 7'sini mavi-yeşilliler kazandı, 7 karşılaşmada da eşitlik bozulmadı.Sarı-kırmızılı ekibin 113 golüne, yeşil-mavililer 47 golle karşılık verebildi.Galatasaray, sahasında Çaykur Rizespor ile oynadığı lig maçlarında 2 kez yenildi.İki ekip ligde şimdiye kadar İstanbul'da 23 kez karşılaştı. Sarı-kırmızılılar bu karşılaşmalardan 17'sini kazandı, 4'ünde berabere kaldı, 2 kez sahadan mağlubiyetle ayrıldı. İstanbul'da Galatasaray'ın toplam 64 golüne, Çaykur Rizespor 21 golle karşılık verdi.Galatasaray, Karadeniz temsilcisini konuk ettiği son 3 lig maçında 4 ve üstü gol attı. Sarı-kırmızılı ekip, söz konusu müsabakaları 4-2, 6-2 ve 5-0'lık skorlarla kazandı.İki ekip arasında Süper Lig'de yapılan son 6 maçı sarı-kırmızılı takım kazandı.Galatasaray, Karadeniz temsilcisiyle yaptığı son 6 müsabakayı 3-2, 4-2, 1-0, 6-2, 5-0 ve 2-1'lik skorlarla galip tamamladı. Söz konusu maçlarda 21 gol atan "Cimcom" kalesinde 7 gol gördü.Galatasaray, Çaykur Rizespor karşısında lig maçlarında en farklı skorlu galibiyeti 1987-1988 sezonunda ve geçen sezonun ilk yarısında İstanbul'da 5-0'lık sonuçla aldı.Çaykur Rizespor ise Galatasaray karşısındaki en farklı galibiyetini 2-0'lık skorla elde etti.Bu arada 2001-2002 sezonunda Rize'deki maçı Galatasaray 6-3 kazandı. Filelerin toplam 9 kez havalandığı bu karşılaşma, iki takım arasında geride kalan 46 müsabaka içinde en gollüsü olarak kayıtlara geçti.Öte yandan Galatasaray, Çaykur Rizespor ile ligde yaptığı 46 maçın 43'ünde fileleri havalandırdı, gol bulamadığı 3 karşılaşmayı deplasmanda kaybetti.