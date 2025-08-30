Haber Tarihi: 30 Ağustos 2025 16:46 - Güncelleme Tarihi: 30 Ağustos 2025 16:46

Real Madrid - Mallorca maçı hangi kanalda, saat kaçta? | Real Madrid - Mallorca maçı canlı izle şifresiz

Real Madrid - Mallorca maçını ücretsiz S Sport Plus izle | Real Madrid - Mallorca maçını Selçuk sports, Taraftarium24, Justin tv, Facebook, Twitter, Yandex, Kralbozguncu veya Selçuk Sports'tan izlemek yasadışıdır. S Sport Plus'tan canlı izlenebilecek olan Real Madrid - Mallorca maçının kadrosu ve muhtemel ilk 11'leri belli oldu. Peki, Real Madrid - Mallorca maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İspanya La Liga'de bu hafta Real Madrid ve Mallorca karşı karşıya gelecek. Mücadele S Sport Plus ekranlarından naklen yayınlanırken, karşılaşmayı canlı izlemek isteyen futbolseverler Google üzerinden "S Sport Plus canlı izle, S Sport Plus şifresiz" araması yapıyor. Real Madrid - Mallorca maçı ile ilgili tüm detaylar haberimizde.
REAL MADRID - MALLORCA MAÇI ŞİFRESİZ CANLI İZLE

Real Madrid - Mallorca maçını şifresiz ve canlı izlemek için S Sport Plus'tan erişim sağlamanız yeterli olacak. Üstelik, S Sport Plus'tan dijital platformları üzerinden de maçı mobil cihazlar veya bilgisayar aracılığıyla izlemek mümkün.

REAL MADRID - MALLORCA MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

REAL MADRID - MALLORCA MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?

İspanya La Liga'de bu Real Madrid, Mallorca ile karşı karşıya gelecek. Real Madrid - Mallorca maçı S Sport Plus üzerinden canlı olarak şifreli yayınlanacak.

REAL MADRID - MALLORCA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Real Madrid - Mallorca maçı 30 Ağustos Cumartesi günü saat 22:30'da oynanacak mücadele, S Sport Plus kanalından canlı olarak izlenebilecek.


