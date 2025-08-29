Haber Tarihi: 29 Ağustos 2025 15:06 -
Ajax - Galatasaray Maçı Ne Zaman?
UEFA Şampiyonlar Ligi, 2025-2026 sezonunda yepyeni formatıyla futbolseverlerin karşısına çıkıyor. Türkiye'yi temsil eden tek takım olan Galatasaray, Avrupa'nın güçlü ekipleriyle karşılaşacak. Kura çekiminin ardından sarı-kırmızılıların rakipleri arasında Hollanda'nın köklü kulübü Ajax da yer aldı.
Galatasaray, lig aşamasında Liverpool, Manchester City (D), Atletico Madrid, Eintracht Frankfurt (D), Bodo/Glimt, Ajax (D), Union Saint-Gilloise ve Monaco (D) ile mücadele edecek. Sarı-kırmızılılar bu kapsamda Amsterdam deplasmanında Ajax'a konuk olacak.
AJAX - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?
UEFA, Şampiyonlar Ligi resmi fikstürünü henüz açıklamadı. Ancak turnuvada ilk hafta maçları 16-18 Eylül 2025 tarihlerinde oynanacak. Ajax - Galatasaray karşılaşmasının da bu tarihler arasında yapılması bekleniyor. Maçın kesin günü ve saati ise en geç 30 Ağustos Cumartesi günü açıklanacak fikstür ile netleşecek.
ŞAMPİYONLAR LİGİ TAKVİMİ
Hafta: 16-18 Eylül 2025
Hafta: 30 Eylül-1 Ekim 2025
Hafta: 21-22 Ekim 2025
Hafta: 4-5 Kasım 2025
Hafta: 25-26 Kasım 2025
Hafta: 9-10 Aralık 2025
Hafta: 20-21 Ocak 2026
Hafta: 28 Ocak 2026
Turnuvanın finali ise 30 Mayıs 2026'da Budapeşte'de oynanacak.
