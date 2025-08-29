Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi rakipleri 2025

UEFA Şampiyonlar Ligi bu sene yeni formatıyla futbolseverler ile buluşacak. Lig aşamasında yer alan tek Türk temsilcisi Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağı takımlar kura çekiminin ardından belli oldu. Rakiplerin netleşmesiyle gözler Galatasaray Şampiyonlar Ligi fikstürüne çevrildi. Peki, Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi fikstürü açıklandı mı, maçlar ne zaman, saat kaçta? İşte, konuya dair bilgiler...



GALATASARAY'IN RAKİPLERİ BELLİ OLDU!



Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool, Manchester City (D), Atletico Madrid, Eintracht Frankfurt (D), Bodo/Glimt, Ajax (D), Union Saint-Gilloise ve Monaco (D) ile mücadele edecek.



GALATASARAY ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI NE ZAMAN?



Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi maç tarihleri henüz netleşmedi. Ancak fikstürün en geç 30 Ağustos Cumartesi günü açıklanacağı UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk hafta maçları 16-18 Eylül'de yapılacak, lig etabı 28 Ocak 2026'da tamamlanacak.



Turnuvanın finali, 30 Mayıs 2026'da Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de oynanacak.



Şampiyonlar Ligi'nde maç tarihleri şu şekilde:



1. Hafta: 16-18 Eylül



2. Hafta: 30 Eylül-1 Ekim



3. Hafta: 21-22 Ekim



4. Hafta: 4-5 Kasım



5. Hafta: 25-26 Kasım



6. Hafta: 9-10 Aralık



7. Hafta: 20-21 Ocak 2026



8. Hafta: 28 Ocak 2026



Son 16 play-off turu: 17-18 ve 24-25 Şubat 2026



Son 16 turu: 10-11 ve 17-18 Mart 2026



Çeyrek final: 7-8 ve 14-15 Nisan 2026



Yarı final: 28-29 Nisan ve 5-6 Mayıs 2026



Final: 30 Mayıs 2026

