Dursun Özbek için 'istifa' tepkisi!

Galatasaray taraftarları, Kerem Aktürkoğlu'nun Fenerbahçe'ye transfer süreciyle ilgili Dursun Özbek ve yönetime tepki gösterdi.
Benfica, Kerem'in Fenerbahçe'ye transfer koşulları hakkında Galatasaray'a bilgilendirme yaptı. Galatasaray'ın Kerem'i transfer etmede öncelik hakkı olduğu için Benfica'ya 5 gün içinde cevap vermesi gerekiyordu. Sarı-kırmızılar, 5 gün beklemesi halinde Fenerbahçe Kulübü, Kerem Aktürkoğlu'nu UEFA Avrupa Ligi listesine yazamayacaktı. Galatasaraylı yönetici Eray Yazgan, Fenerbahçe'ye sorun çıkarmayacaklarını belirten bir açıklama yaptı.
Bu gelişme sonrasında Galatasaraylı taraftarlar, başkan Dursun Özbek ve yönetimi istifaya davet etti.
Kısa süre içerisinde "Dursun Özbek istifa" hashtagi gündeme girdi ve en çok paylaşım yapılan konulardan oldu.
Öte yandan bazı Galatasaraylı taraftarlar, Dursun Özbek ve yönetim için yapılan bu istifa çağrısına tepki gösterdi.
