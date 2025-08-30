30 Ağustos
Kasımpaşa-Gaziantep FK
2-390'
30 Ağustos
Kocaelispor-Kayserispor
1-1
30 Ağustos
Antalyaspor-Karagümrük
21:30
30 Ağustos
Galatasaray-Rizespor
21:30
30 Ağustos
Sakaryaspor-Boluspor
1-490'
30 Ağustos
Ümraniye-Esenler Erokspor
0-290'
30 Ağustos
Hatayspor-İstanbulspor
21:30
30 Ağustos
Manisa FK-Iğdır FK
21:30
30 Ağustos
RB Leipzig-FC Heidenheim
2-0
30 Ağustos
Werder Bremen-Leverkusen
3-3
30 Ağustos
VfB Stuttgart-Mönchengladbach
1-0
30 Ağustos
Hoffenheim-E. Frankfurt
1-3
30 Ağustos
Augsburg-Bayern Munih
1-369'
30 Ağustos
Chelsea-Fulham
2-0
30 Ağustos
M. United-Burnley
3-2
30 Ağustos
Sunderland-Brentford
2-1
30 Ağustos
Tottenham-Bournemouth
0-1
30 Ağustos
Wolves-Everton
2-3
30 Ağustos
Leeds United-Newcastle
0-067'
30 Ağustos
Alaves-Atletico Madrid
1-1
30 Ağustos
Real Oviedo-Real Sociedad
1-0DA
30 Ağustos
Girona-Sevilla
0-029'
30 Ağustos
Real Madrid-Mallorca
22:30
30 Ağustos
Bologna-Como
1-067'
30 Ağustos
Parma -Atalanta
0-071'
30 Ağustos
SSC Napoli-Cagliari
21:45
30 Ağustos
Pisa-Roma
21:45
30 Ağustos
Lorient-Lille
1-7
30 Ağustos
Nantes-Auxerre
1-0DA
30 Ağustos
Toulouse-PSG
22:05
30 Ağustos
FC Volendam-Ajax
1-1
30 Ağustos
SC Heerenveen-Go Ahead Eagles
1-1DA
30 Ağustos
PSV Eindhoven-Telstar
21:00
30 Ağustos
Excelsior-FC Twente
22:00

Dursun Özbek için "istifa" tepkisi!

Galatasaray'ın Kerem Aktürkoğlu için Fenerbahçe'ye zorluk çıkarmaması, sarı-kırmızılı taraftarları kızdırdı.

calendar 30 Ağustos 2025 20:21 | Son Güncelleme Tarihi: 30 Ağustos 2025 20:22
Haber: Sporx.com
Dursun Özbek için 'istifa' tepkisi!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Galatasaray taraftarları, Kerem Aktürkoğlu'nun Fenerbahçe'ye transfer süreciyle ilgili Dursun Özbek ve yönetime tepki gösterdi.

Benfica, Kerem'in Fenerbahçe'ye transfer koşulları hakkında Galatasaray'a bilgilendirme yaptı. Galatasaray'ın Kerem'i transfer etmede öncelik hakkı olduğu için Benfica'ya 5 gün içinde cevap vermesi gerekiyordu. Sarı-kırmızılar, 5 gün beklemesi halinde Fenerbahçe Kulübü, Kerem Aktürkoğlu'nu UEFA Avrupa Ligi listesine yazamayacaktı. Galatasaraylı yönetici Eray Yazgan, Fenerbahçe'ye sorun çıkarmayacaklarını belirten bir açıklama yaptı.

Bu gelişme sonrasında Galatasaraylı taraftarlar, başkan Dursun Özbek ve yönetimi istifaya davet etti.


Kısa süre içerisinde "Dursun Özbek istifa" hashtagi gündeme girdi ve en çok paylaşım yapılan konulardan oldu.

Öte yandan bazı Galatasaraylı taraftarlar, Dursun Özbek ve yönetim için yapılan bu istifa çağrısına tepki gösterdi.



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 3 3 0 0 10 0 9
2 Trabzonspor 3 3 0 0 3 0 9
3 Göztepe 4 2 2 0 6 1 8
4 Konyaspor 3 2 1 0 8 2 7
5 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
6 Antalyaspor 3 2 0 1 3 2 6
7 Fenerbahçe 2 1 1 0 3 1 4
7 Gaziantep FK 4 2 0 2 5 9 6
8 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
10 Eyüpspor 3 1 0 2 4 7 3
11 Kayserispor 3 0 2 1 2 6 2
12 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
13 Alanyaspor 2 0 1 1 1 2 1
14 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
15 Kocaelispor 4 0 1 3 2 6 1
16 Kasımpaşa 3 0 0 3 3 6 0
17 Gençlerbirliği 3 0 0 3 2 5 0
18 Karagümrük 2 0 0 2 0 5 0
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.