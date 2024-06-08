Fenerbahçe Jose Mourinho ile şahlandı

Jose Mourinho'nun Fenerbahçe'ye imza atması sarı-lacivertlilerin değerini tam 8 kat artırdı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe Jose Mourinho ile şahlandı
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08 Haziran 2024 11:36
Jose Mourinho'nun Fenerbahçe'ye imza atması, sarı-lacivertli kulübe çok olumlu yansıdı... Daha ilk günden itibaren tüm dünyada Fenerbahçe'nin adı duyulurken, birçok yıldız oyuncunun da sarı-lacivertli kulübe olumlu bakmasına neden oldu.

Ayrıca Jose'nin imzası Fenerbahçe'nin hisselerini de uçurdu. Theyscored. com'dan elde edilen verilere göre; Fenerbahçe'nin ortalama hacmi iki haftada tam tamına 8 katına çıktı.

Portekizli teknik adamın isminin geçmeye başladığı 13 Mayıs'tan itibaren, Fenerbahçe'nin piyasa değeri etkileyici bir şekilde 135 milyon euro yükseldi. "insideworldfootball. com" bu konuyla ilgili yaptığı haberinde; "Fenerbahçe'nin hisselerindeki arama %800 gibi oranda büyük bir artış gösterdi. Mourinho'nun önümüzdeki aylardaki kulüpteki performansı ne olursa olsun onun etkisi muazzam olacak" ifadelerini kullandı.

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