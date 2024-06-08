Fenerbahçe Jose Mourinho ile şahlandı

Jose Mourinho'nun Fenerbahçe'ye imza atması, sarı-lacivertli kulübe çok olumlu yansıdı... Daha ilk günden itibaren tüm dünyada Fenerbahçe'nin adı duyulurken, birçok yıldız oyuncunun da sarı-lacivertli kulübe olumlu bakmasına neden oldu.
Ayrıca Jose'nin imzası Fenerbahçe'nin hisselerini de uçurdu. Theyscored. com'dan elde edilen verilere göre; Fenerbahçe'nin ortalama hacmi iki haftada tam tamına 8 katına çıktı.
Portekizli teknik adamın isminin geçmeye başladığı 13 Mayıs'tan itibaren, Fenerbahçe'nin piyasa değeri etkileyici bir şekilde 135 milyon euro yükseldi. "insideworldfootball. com" bu konuyla ilgili yaptığı haberinde; "Fenerbahçe'nin hisselerindeki arama %800 gibi oranda büyük bir artış gösterdi. Mourinho'nun önümüzdeki aylardaki kulüpteki performansı ne olursa olsun onun etkisi muazzam olacak" ifadelerini kullandı.
Ayrıca Jose'nin imzası Fenerbahçe'nin hisselerini de uçurdu. Theyscored. com'dan elde edilen verilere göre; Fenerbahçe'nin ortalama hacmi iki haftada tam tamına 8 katına çıktı.
Portekizli teknik adamın isminin geçmeye başladığı 13 Mayıs'tan itibaren, Fenerbahçe'nin piyasa değeri etkileyici bir şekilde 135 milyon euro yükseldi. "insideworldfootball. com" bu konuyla ilgili yaptığı haberinde; "Fenerbahçe'nin hisselerindeki arama %800 gibi oranda büyük bir artış gösterdi. Mourinho'nun önümüzdeki aylardaki kulüpteki performansı ne olursa olsun onun etkisi muazzam olacak" ifadelerini kullandı.
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