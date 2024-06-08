Rachid Ghezzal: 'Aldığım parayı hak ettim'

1 yılı kiralık olmak üzere 4 sene forma giydiği Beşiktaş'a veda eden Rachid Ghezzal siyah beyazlılardaki günlerini hiçbir zaman unutmayacağını söyledi.
Sosyal medyadan paylaştığı mesajla Beşiktaş'a ve taraftarlara veda eden Cezayirli yıldız İstanbul'dan ayrılmadan önce önemli açıklamalarda bulundu.
"ALDIĞIM PARAYI HAK ETTİM"
Beşiktaş'tan aldığı parayı hak ettiğini söyleyen Ghezzal, "Türkiye'ye geldiğimde teknik direktör Sergen Yalçın'dı. Moral motivasyon açısından ve futbolcu ruhundan anlayan bir teknik adam ile çalıştım. Sergen Yalçın o dönem herkesin kaçıp gittiği ortamda 13 futbolcuyu karşısına alarak sarf ettiği 'Benim için gidenler değil kalanlar önemli. Çünkü kalanların performansını biliyorum. Sonuna kadar savaşırsak kazanırız' sözü hala aklımda. O dönemde yaşadığımız arkadaşlığı ve kazandığımız şampiyonluğu unutamam. Ben gol atmaktan çok asist yapmayı daha çok seviyorum. Kısaca aldığım parayı hak ettiğimi düşünüyorum. Herkes hakkını helal etsin." ifadelerini kullandı.
Son olarak Türkiye'den teklifler aldığını söyleyen Rachid Ghezzal şu sözlerle cümlelerini noktaladı:
"Fransa, İspanya ve Almanya'dan bazı teklifler var. Ailem ile karar vereceğiz. Türkiye'den birkaç kulüpten gelen teklif de fena değil. Beşiktaş Başkanı ve yönetim yeni geldi, kendilerine göre planları var. Yönetimin benimle ilgili tasarrufuna saygı duyuyor, başarı diliyorum. Beşiktaş daima kalbimde yer alacak."
123 MAÇA ÇIKTI
Beşiktaş kariyerinde 123 resmi maça çıkan Rachid Ghezzal bu karşılaşmalarda 17 gol, 33 asistlik skor katkısı sağladı.
Sosyal medyadan paylaştığı mesajla Beşiktaş'a ve taraftarlara veda eden Cezayirli yıldız İstanbul'dan ayrılmadan önce önemli açıklamalarda bulundu.
"ALDIĞIM PARAYI HAK ETTİM"
Beşiktaş'tan aldığı parayı hak ettiğini söyleyen Ghezzal, "Türkiye'ye geldiğimde teknik direktör Sergen Yalçın'dı. Moral motivasyon açısından ve futbolcu ruhundan anlayan bir teknik adam ile çalıştım. Sergen Yalçın o dönem herkesin kaçıp gittiği ortamda 13 futbolcuyu karşısına alarak sarf ettiği 'Benim için gidenler değil kalanlar önemli. Çünkü kalanların performansını biliyorum. Sonuna kadar savaşırsak kazanırız' sözü hala aklımda. O dönemde yaşadığımız arkadaşlığı ve kazandığımız şampiyonluğu unutamam. Ben gol atmaktan çok asist yapmayı daha çok seviyorum. Kısaca aldığım parayı hak ettiğimi düşünüyorum. Herkes hakkını helal etsin." ifadelerini kullandı.
Son olarak Türkiye'den teklifler aldığını söyleyen Rachid Ghezzal şu sözlerle cümlelerini noktaladı:
"Fransa, İspanya ve Almanya'dan bazı teklifler var. Ailem ile karar vereceğiz. Türkiye'den birkaç kulüpten gelen teklif de fena değil. Beşiktaş Başkanı ve yönetim yeni geldi, kendilerine göre planları var. Yönetimin benimle ilgili tasarrufuna saygı duyuyor, başarı diliyorum. Beşiktaş daima kalbimde yer alacak."
123 MAÇA ÇIKTI
Beşiktaş kariyerinde 123 resmi maça çıkan Rachid Ghezzal bu karşılaşmalarda 17 gol, 33 asistlik skor katkısı sağladı.
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