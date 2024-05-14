Adana Demirspor: "Kalıcı bir transfer yasağımız yok"

Adana Demirspor, kulübün aldığı transfer yasağıyla ilgili, "Kulübümüzün kalıcı nitelikte transfer yasağı bulunmuyor" açıklamasını yaptı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Adana Demirspor: 'Kalıcı bir transfer yasağımız yok'
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14 Mayıs 2024 19:22
Son güncelleme 14 Mayıs 2024 19:28
Adana Demirspor, kulübün aldığı transfer yasağıyla ilgili resmi bir açıklama yaptı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Bugün basında transfer yasağına ilişkin çıkan haberlerle ilgili olarak; daha önce de kulübümüzün resmi sayfalarından duyurulduğu üzere kaynak olarak gösterilen sayfalar; açılan dosyaları göstermekte, her pazartesi güncellenmekte ve uyarı olarak yayınlanmaktadır. İlgili aksiyonlar alındıkça da dosyalar kapanmaktadır. Dosyalar kapandıkça da transfer engelleri kalkmaktadır. Kulübümüzün kalıcı nitelikte transfer yasağı bulunmadığını ve gerekli aksiyonların alınacağını kamuoyunun bilgisine bir kez daha sunarız." ifadeleri kullanıldı.

NE OLMUŞTU?

FIFA, sezon ortasında Patrick Kluivert ile yollarını ayıran Adana Demirspor'a üç dönem transfer yasağı verdi.

Adana Demirspor'un Hollandalı çalıştırıcıya 142 bin euro borcunu ödememesi nedeniyle cezaya çarptırıldığı belirtildi.

47 yaşındaki teknik adam sezon başında Adana Demirspor'a gelmiş, alınan kötü sonuçların ardından Aralık ayında kulüple yollarını ayırmıştı.

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