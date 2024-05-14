iOS 17.5 yenilikleri ve özellikleri 2024: iOS 17.5 alacak, destekleyecek telefonlar ve modeller

Geliştiriciler ve meraklı kullanıcılarla haftalarca süren beta testlerin ardından Apple, sonunda iOS 17.5 güncellemesini sundu. iOS 17.5, yüksek ihtimalle Apple'ın önümüzdeki ay iOS 18 geliştirici betanın yayınlanmasından önce dikkate değer yenilikler içeren son güncelleme olacak. Takip eden iOS 17.x güncellemeleri muhtemelen hata düzeltmeleri ve optimizasyonlar içerecek. Peki iOS 17.5 ile iPhone'lara gelen yenilikler neler?





Web sitesinden uygulama indirme (AB ile sınırlı)

Onarım durumu özelliği



Bul uygulamasında takip bildirimleri



Kilit ekranı için yeni Pride duvar kağıdı



Apple News+ aboneleri için kelime oyunu



iOS 17.5, kilit ekranı için yeni Pride ışıması duvar kağıdı ile birlikte onarım durumu, tarayıcıdan uygulama indirme (web dağıtımı AB ile sınırlı), takip bildirimleri gibi iPhone için özellikler, hata düzeltmeleri ve güvenlik güncellemeleri içeriyor.

Apple sürüm notlarına göre iOS 17.5 güncellemesi Türkiye'deki kullanıcılar için iki önemli özellik getiriyor; Takip bildirimleri. Platformlar arası takip algılama, kendisine ait olmayan uyumlu bir Bluetooth takip edici kullanıcı ile birlikte hareket ediyorsa eşlendiği işletim sisteminden bağımsız olarak kullanıcıya bildirim gönderiyor. İkincisi; Bul uygulamasına eklenen onarım durumu. Bu özellik, iPhone'un servise verilmeden önce Bul özelliğinin devre dışı bırakılması gerekliliğini ortadan kaldırıyor.