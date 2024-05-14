Haber Tarihi: 14 Mayıs 2024 16:03 - Güncelleme Tarihi: 14 Mayıs 2024 16:03

iOS 17.5 yenilikleri ve özellikleri 2024: iOS 17.5 alacak, destekleyecek telefonlar ve modeller

Apple, iPhone'lar için iOS 17.5 güncellemesini yayınladı. Bu, Haziran'da yayınlanacak iOS 18 geliştirici beta sürümünden önceki son önemli iPhone güncellemesi olabilir. Peki, iOS 17.5 yenilikleri ve özellikleri nedir? İşte iOS 17.5 alacak, destekleyecek telefonlar ve modelleri

iOS 17.5 yenilikleri ve özellikleri 2024: iOS 17.5 alacak, destekleyecek telefonlar ve modeller
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Geliştiriciler ve meraklı kullanıcılarla haftalarca süren beta testlerin ardından Apple, sonunda iOS 17.5 güncellemesini sundu. iOS 17.5, yüksek ihtimalle Apple'ın önümüzdeki ay iOS 18 geliştirici betanın yayınlanmasından önce dikkate değer yenilikler içeren son güncelleme olacak. Takip eden iOS 17.x güncellemeleri muhtemelen hata düzeltmeleri ve optimizasyonlar içerecek. Peki iOS 17.5 ile iPhone'lara gelen yenilikler neler?

iOS 17.5 Yenilikleri Nedir?

Web sitesinden uygulama indirme (AB ile sınırlı)

Onarım durumu özelliği

Bul uygulamasında takip bildirimleri

Kilit ekranı için yeni Pride duvar kağıdı

Apple News+ aboneleri için kelime oyunu

Güvenlik açıkları kapatıldı

iOS 17.5, kilit ekranı için yeni Pride ışıması duvar kağıdı ile birlikte onarım durumu, tarayıcıdan uygulama indirme (web dağıtımı AB ile sınırlı), takip bildirimleri gibi iPhone için özellikler, hata düzeltmeleri ve güvenlik güncellemeleri içeriyor.

Apple sürüm notlarına göre iOS 17.5 güncellemesi Türkiye'deki kullanıcılar için iki önemli özellik getiriyor; Takip bildirimleri. Platformlar arası takip algılama, kendisine ait olmayan uyumlu bir Bluetooth takip edici kullanıcı ile birlikte hareket ediyorsa eşlendiği işletim sisteminden bağımsız olarak kullanıcıya bildirim gönderiyor. İkincisi; Bul uygulamasına eklenen onarım durumu. Bu özellik, iPhone'un servise verilmeden önce Bul özelliğinin devre dışı bırakılması gerekliliğini ortadan kaldırıyor.
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