Beşiktaş - Trabzonspor ZTK final maçı ne zaman? 2024

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Beşiktaş ve Trabzonspor kozlarını paylaşıyor. Bu sezon ligde şampiyonluk yarışında erken havlu atan iki takım sezonu kupayla tamamlamak istiyor. Ziraat Türkiye Kupası kazananı UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele etmeye hak kazanacak. Özellikle son haftalarda yaptığı puan kayıplarıyla Beşiktaş, üçüncülük yarışında gelirde kaldı. Siyah-beyazlılar kupada finali kazanarak Avrupa kupalarına doğrudan katılmayı hedefliyor. Trabzonspor ise yarı finalde Karagümrük'ü mağlup ederek adını son iki takım arasına yazdırmayı başarmıştı. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Ziraat Türkiye Kupası'nın oynanacağı stadı ve tarihi belirledi. Peki Ziraat Türkiye Kupası finali 2024 ne zaman oynanacak? Beşiktaş - Trabzonspor maçı hangi statta? İşte, mücadeleye ilişkin detaylar…
BEŞİKTAŞ - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, NEREDE OYNANACAK?
Ziraat Türkiye Kupası finali Beşiktaş ile Trabzonspor arasında 23 Mayıs günü gerçekleşecek.
TFF maç hakkında detayları paylaştı. TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Beşiktaş - Trabzonspor mücadelesinin Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacağını bildirdi.
TRABZONSPOR AVCI YÖNETİMİNDE İLK PEŞİNDE
Karadeniz ekibi teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde ilk kez finale yükseldi. Tecrübeli teknik adam yönetiminde ilk kez 2020-2021 sezonunda kupada mücadele eden bordo-mavilileri 5. eleme turunda Adana Demirspor'a mağlup olmuştu.
2021-2022 sezonunda şampiyon olan bordo-mavililer, Türkiye Kupası'nda yarı finale yükselme başarısı göstermiş ve Kayserispor'a mağlup olarak final şansını elinden kaçırmıştı.
Trabzonspor bu sezon Çorum FK, Manisa FK, Gençlerbirliği, Başakşehir ve Fatih Karagümrük'ü mağlup ederek adını finale yazdırdı.
BEŞİKTAŞ SEZONU KUPAYLA TAMAMLAMAK İSTİYOR
Bu sezon ligde istikrar yakalayamayan Beşiktaş'ta hedef Türkiye Kupası oldu. Serdar Topraktepe yönetimindeki Beşiktaş, kupa finalinde Trabzonspor'u mağlup ederek sezonu kupayla tamamlamayı hedefliyor.
Siyah-beyazlılar, 17. kez finale yükselme başarısı gösterirken 1974-1975, 1988-1989, 1989-1990, 1993-1994, 1997-1998, 2005-2006, 2006-2007, 2008-2009, 2010-2011 ve 2020-2021 sezonlarında kupayı müzesine götürdü.
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