Beşiktaş - Trabzonspor ZTK final maçı ne zaman? 2024

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Beşiktaş ve Trabzonspor kozlarını paylaşıyor. Bu sezon ligde şampiyonluk yarışında erken havlu atan iki takım sezonu kupayla tamamlamak istiyor. Ziraat Türkiye Kupası kazananı UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele etmeye hak kazanacak. Özellikle son haftalarda yaptığı puan kayıplarıyla Beşiktaş, üçüncülük yarışında gelirde kaldı. Siyah-beyazlılar kupada finali kazanarak Avrupa kupalarına doğrudan katılmayı hedefliyor. Trabzonspor ise yarı finalde Karagümrük'ü mağlup ederek adını son iki takım arasına yazdırmayı başarmıştı. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Ziraat Türkiye Kupası'nın oynanacağı stadı ve tarihi belirledi. Peki Ziraat Türkiye Kupası finali 2024 ne zaman oynanacak? Beşiktaş - Trabzonspor maçı hangi statta? İşte, mücadeleye ilişkin detaylar…

Ziraat Türkiye Kupası finali Beşiktaş ile Trabzonspor arasında 23 Mayıs günü gerçekleşecek.