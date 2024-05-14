Dursun Özbek: 'Hayalim Avrupa kupası'

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, hayalinin sarı kırmızılı takımla Avrupa'da kupa kaldırmak istediğini açıkladı.
Dursun Özbek yaptığı açıklamada, "Galatasaray için hayalim... Okulda okurken Selahattin Ağabey gibi olmaktı. Bu hayallerim gerçek oldu. Galatasaray başkanıyım. Beşinci yıldız hayal mi diyorlar bana, bu Galatasaray'ın gerçeği kardeşim." dedi.
Avrupa'da şampiyonluk hedeflediğini söyleyen Özbek, "Galatasaray hayalim, Avrupa'da şampiyonluk. 5. yıldız bizim gerçeğimiz. Yürüyüşümüzü kimse durduramayacak. Hayalim Avrupa kupası." ifadelerini kullandı.
Dursun Özbek yaptığı açıklamada, "Galatasaray için hayalim... Okulda okurken Selahattin Ağabey gibi olmaktı. Bu hayallerim gerçek oldu. Galatasaray başkanıyım. Beşinci yıldız hayal mi diyorlar bana, bu Galatasaray'ın gerçeği kardeşim." dedi.
Avrupa'da şampiyonluk hedeflediğini söyleyen Özbek, "Galatasaray hayalim, Avrupa'da şampiyonluk. 5. yıldız bizim gerçeğimiz. Yürüyüşümüzü kimse durduramayacak. Hayalim Avrupa kupası." ifadelerini kullandı.
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