İtalya Kupası'nın finalinde Atalanta ve Juventus kupa için mücadele edecek.İki takım arasındaki mücadele Roma'da Olimpico Stadyumu'nda oynanacak. Karşılaşmada hakem Fabio Maresca düdük çalacak. Atalanta ile Juventus arasındaki saat 22.00'de başlayacak mücadele Bilyoner ve TRT Spor'dan canlı yayınlanacak.Carnesecchi, Djimsiti, Hien, Scalvini, Zappacosta, de Roon, Ederson, Ruggeri, De Ketelaere, Koopmeiners, Scamacca.Perin, Gatti, Bremer, Rugani, Cambiaso, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic, Chiesa, Vlahovic.Juventus'ta omuzundan sakatlık yaşayan ve pazartesi günkü idmana çıkmayan Kenan Yıldız'dan iyi haber geldi. Milli futbolcu, Atalanta maçının kadrosunda yer aldı. Kenan'ın mücadeleye yedek kulübesinde başlaması ve sonradan oyuna dahil olması bekleniyor.