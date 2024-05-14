Al Ittihad, Marc-Andre ter Stegen'i istiyor

Suudi Arabistan ekibi Al Ittihad, Barcelona'dan Marc-Andre ter Stegen'i kadrosuna katmak istiyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Al Ittihad, Marc-Andre ter Stegen'i istiyor
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14 Mayıs 2024 15:42
Suudi Arabistan ekiplerinden Al Ittihad, transferde gözünü yine yıldız bir isme çevirdi.

Mundo Deportivo'da yer alan habere göre, Al Ittihad, Barcelona'dan Marc-Andre ter Stegen ile ilgileniyor.

Kulübün sezon biter bitmez Alman eldiven için harekete geçeceği kaydedildi.

2014 yılından bu yana Barcelona'da forma giyen ter Stegen'in Katalan ekibi ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.

Al Ittihad'ın kadrosunda; Fabinho, N'Golo Kante ve Karim Benzema gibi önemli isimler yer alıyor.

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