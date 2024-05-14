Atatürk'ü Anma Gençlik Kupası Yelken Yarışları başladı

Atatürk'ü Anma Gençlik Kupası Yelken Yarışları, Fethiye'de start verdi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Atatürk'ü Anma Gençlik Kupası Yelken Yarışları başladı
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14 Mayıs 2024 14:53
Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen Atatürk'ü Anma Gençlik Kupası Yelken Yarışları başladı.

Göcek Yat Kulübü (GYK) tarafından Fethiye Körfezi ve Göcek koylarında düzenlenen yarışın startı Göcek açıklarında verildi.

Organizasyonun ilk gününde yarışçılar, İz Kayası mevkisinde üçgen rotada mücadele etti.

13 ülkeden 66 teknede 513 sporcu katıldığı yelken yarışları, 17 Mayıs'ta sona erecek.

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