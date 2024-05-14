Yeni Zelanda Büyükelçisi'nden Gençlerbirliği'ne ziyaret

Yeni Zelanda'nın Ankara Büyükelçisi Zoe Coulson-Sinclair Gençlerbirliği Kulübüne ziyarette bulundu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Yeni Zelanda Büyükelçisi'nden Gençlerbirliği'ne ziyaret
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14 Mayıs 2024 21:48
Yeni Zelanda'nın Ankara Büyükelçisi Zoe Coulson-Sinclair ve beraberindeki heyet, Gençlerbirliği Kulübünü ziyaret etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Coulson-Sinclair, Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde Gençlerbirliği Başkanı Osman Sungur ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi.

Tesisleri gezen Coulson-Sinclair, daha sonra genel menajer Ali Ekber Düzgün'ün kulüp tarihi ve sporcu gelişimini anlattığı sunuma katıldı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Sungur, Coulson-Sinclair ve beraberindeki heyete Gençlerbirliği forması hediye etti.

Gençlerbirliği'ne yeni sezonda başarılar dileyen Coulson-Sinclair, misafirperverlikleri için başkan Osman Sungur ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür etti.

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