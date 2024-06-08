Filenin Efeleri'nden tarihi bir galibiyet

A Milli Erkek Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) 2'nci haftasındaki üçüncü maçında İran'ı 3-1 yendi ve Milletler Ligi tarihindeki ilk galibiyetini aldı.

Haber; AA, Fotoğraf; Imago
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Filenin Efeleri'nden tarihi bir galibiyet
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08 Haziran 2024 11:01
A Milli Erkek Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) 2'nci haftasındaki üçüncü maçında İran'ı 3-1 mağlup etti.

Fukuoka bölgesindeki Kitakyushu kentinde oynanan karşılaşmada rakibini 3-1 yenen Filenin Efeleri, ilk kez yer aldığı organizasyondaki 7'nci karşılaşmada galibiyetle tanıştı.

VNL tarihinde ilk kez kazanan Türkiye, ligin 2'nci etabının 4'üncü ve son maçında yarın TSİ 09.30'da Almanya ile karşılaşacak.

Salon: West Japan General Exhibition Center

Hakemler: Shin Muranaka (Japonya), Gerardo Luis Macias (Meksika)

Türkiye: Efe Bayram, Faik Samet Güneş, Kaan Gürbüz, Mirza Lagumdzija, Bedirhan Bülbül, Murat Yenipazar (Volkan Döne, Yasin Aydın, Adis Lagumdzija, Arda Bostan, Mert Matiç)

İran: Moslehabadi, Amin, Salehi, Mohammed, Vadi, Milad (Arman, Jelveh, Hazrat, Poriya, Esfandiar, Barbast, Morteza)

Setler: 22-25, 25-23, 25-23, 27-25

Süre: 108 dakika 

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