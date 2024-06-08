Aziz Yıldırım kongreyi terk etti

1 dakika beni dinleyin Fenerbahçeliler. Fenerbahçe'ye yakışır bir kongre olsun. Yapılan seçim gayrı demokratik bir seçim oldu. Ben buradan ayrılıyorum. Yarın oy atmaya geleceğim. İsteyen kalabilir, isteyen ayrılabilir." ifadelerini kullandı.



Aziz Yıldırım'ın seçim sayfası: "Kongrede demokrasiye darbe! Oldu bitti ile divan seçildi" https://t.co/nYSGq5OxtQ



— Sporx (@sporx) June 8, 2024





