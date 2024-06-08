Aziz Yıldırım kongreyi terk etti

Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım, kongreyi terk etti.

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Aziz Yıldırım kongreyi terk etti
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08 Haziran 2024 11:15
Son güncelleme 08 Haziran 2024 11:33
Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım, kongreyi terk etti.

Kongrede kısa süreliğine söz alan Yıldırım, "1 dakika beni dinleyin Fenerbahçeliler. Fenerbahçe'ye yakışır bir kongre olsun. Yapılan seçim gayrı demokratik bir seçim oldu. Ben buradan ayrılıyorum. Yarın oy atmaya geleceğim. İsteyen kalabilir, isteyen ayrılabilir." ifadelerini kullandı.
 AZİZ YILDIRIM NİYE TERK ETTİ?

Kongrenin ilk gününde seçimi yönetecek kurul belirlendi. El kaldırma usulüyle yapılan seçimde Ali Koç'un önerdiği Vefa Küçük'ün seçimi yönetmesi kararlaştırıldı. Aziz Yıldırım cephesi ise asıl kazananın kendi önerdiği Şekip Mosturoğlu olduğunu öne sürdü.

Aziz Yıldırım, Erol Bilecik'in mali tablolarını sunması sırasında kürsüye gelerek konuşmaya çalıştı. Vefa Küçük, bu esnada 'Benden izin almadınız' dedi. Aziz Yıldırım ise 'Sen seçilmeden o koltukta oturuyorsun' dedi. Ali Koç bu sırada Aziz Yıldırım'ın yanına gelerek konuştu.

Vefa Küçük, "Kürsü işgal edilmiştir. Kürsüyü boşaltacağız." dedi. Bu sözlerinden 1 dakika sonra Aziz Yıldırım'a 30 saniye söz hakkı tanıyacağını açıkladı. Ardından Aziz Yıldırım, kongreyi terk etti.



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