Real Madrid'den Luka Modric için karar

LaLiga'da şampiyonluğunu ilan eden ve Şampiyonlar Ligi'nde finale çıkan Real Madrid bir yandan gelecek sezonun çalışmalarını sürdürüyor.



Sözleşmesi sezon sonunda sona erecek Luka Modric'in geleceği de belli oluyor.



SÖZLEŞMESİ UZATILMAYACAK



Relevo'da yer alan habere göre Real Madrid yönetimi, 38 yaşındaki deneyimli yıldızın sözleşmesini uzatmama kararı aldı.



Haberin detaylarında Real Madrid'in kadroyu gençleştirmek istediği ve bundan dolayı Luka Modric'in sözleşmesini uzatmama kararı aldığı söylendi.



Luka Modric'in devam etmek istediği ve maaşında çok ciddi indirime gidebileceği ancak Real Madrid'in ayrılığı kesinleştirdiği de iddia edildi.



531 MAÇA ÇIKTI



Real Madrid kariyerinde 531 resmi maça çıkan Luka Modric bu karşılaşmalarda 39 gol ve 86 asistlik skor katkısı sağladı.





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