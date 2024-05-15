Fenerbahçe için transferde Cenk Tosun iddiası gündeme geldi.
Sözcü'de yer alan habere göre, sarı-lacivertlilerde yerli golcü adayı Cenk Tosun. Beşiktaş ile bitecek sözleşmesinin uzatılması konusunda anlaşmaya varamayan 'Tosun Paşa'ya, Fenerbahçe'nin ilgi gösterdiği belirtildi. 32 yaşındaki milli yıldız, santrfor hattına alternatif olarak düşünülüyor.
Beşiktaş'ta bu sezon 45 maçta sahaya çıkan Cenk Tosun, 11 gol attı ve 7 asist yaptı.
Sözcü'de yer alan habere göre, sarı-lacivertlilerde yerli golcü adayı Cenk Tosun. Beşiktaş ile bitecek sözleşmesinin uzatılması konusunda anlaşmaya varamayan 'Tosun Paşa'ya, Fenerbahçe'nin ilgi gösterdiği belirtildi. 32 yaşındaki milli yıldız, santrfor hattına alternatif olarak düşünülüyor.
Beşiktaş'ta bu sezon 45 maçta sahaya çıkan Cenk Tosun, 11 gol attı ve 7 asist yaptı.
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU