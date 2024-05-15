Fenerbahçe'den Cenk Tosun sürprizi!

Fenerbahçe, hücum hattına alternatif olarak Beşiktaş ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek Cenk Tosun'u düşünüyor.

, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'den Cenk Tosun sürprizi!
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15 Mayıs 2024 09:31
Fenerbahçe için transferde Cenk Tosun iddiası gündeme geldi.

Sözcü'de yer alan habere göre, sarı-lacivertlilerde yerli golcü adayı Cenk Tosun. Beşiktaş ile bitecek sözleşmesinin uzatılması konusunda anlaşmaya varamayan 'Tosun Paşa'ya, Fenerbahçe'nin ilgi gösterdiği belirtildi. 32 yaşındaki milli yıldız, santrfor hattına alternatif olarak düşünülüyor.

Beşiktaş'ta bu sezon 45 maçta sahaya çıkan Cenk Tosun, 11 gol attı ve 7 asist yaptı.

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