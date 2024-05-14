Haber Tarihi: 14 Mayıs 2024 11:20 - Güncelleme Tarihi: 14 Mayıs 2024 11:20

Müge Anlı canlı yayın neden yok? 14 Mayıs Müge Anlı neden yok?

Müge Anlı ile Tatlı Sert programının izleyicileri neden canlı değil, bugün yok mu gibi sorulara cevap aramaya başladı. Her gün gizemli sorunların çözüldüğü, cinayetlerin sonuçlandığı gündüz kuşağı programı neden canlı yayın yok sorusu gündemde yer aldı. Peki, Müge Anlı canlı yayın neden yok? 14 Mayıs Müge Anlı neden yok?

Müge Anlı canlı yayın neden yok? 14 Mayıs Müge Anlı neden yok?
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ATV ekranlarında yayınlanan ve sunuculuğunu Müge Anlı'nın yaptığı programın seyircileri ekranlarda programı canlı olarak göremeyince neden yok sorusunu araştırmaya başladı. Program yayın akışında yer alıyor.

Sevilen program bugün ekranlarda canlı ibaresiyle yayınlanmaması seyircilerin gözünden kaçmadı.

MÜGE ANLI BUGÜN NEDEN CANLI YAYIN YOK?

Müge Anlı'nın 14 Mayıs 2024 Salı günü ekrana gelmesi beklenen yeni bölümü yayınlanmadı. ATV'yi açan izleyici programın canlı yayın olmadığını görünce araştırmalara başladı.

Sebebi ise henüz bilinmiyor.

Son günlerde işlenen konulardan biri olan Şaban Ataş konusunun detayları belli olmaya başladı. 3 çocuk babası olan ismin cansız bedeninin üzeri tuğlalarla örtülü olmasının ardından kimin öldürdüğü araştırılmaya başlandı.

Ataş, Fethiye Seydikemer beldesinden 22 Mart 2024 günü kayboldu. Eski eşi olan Emine Ataş ile arkadaşı olan Burhanettin Öztürk'ün arasında yasak aşk olduğu iddiaları da ortaya atılmıştı. Emine Karabulut bugün yayınlanan bölümde cinayeti şöyle itiraf etti:

"Kahvaltıda Burhanettin Öztürk, Şaban ve ben oturuyorduk. Aralarında kavga çıktı. Burhanettin, Şaban'ı iple boğdu, ardından cesedi götürdü"

Müge Anlı'da Emine Ataş ile Burhanettin Öztürk'ün Şaban Ataş'ı nasıl öldürdüklerini anlattığı kısım yeni bölümde yayınlandı - 1. Resim

Eski eş sözlerine şöyle devam etti:

"Oraya siyah poşet koyduk. Battaniyeye sardık. İftarın olmasını bekledik. Halil İbrahim ve Mehmet hiç şüphelenmedi. Cansız bedenini araca koyduk. Mert, ben ve Burhanettin taşıdık. Annemin haberi yoktu. Üstünü kapatmadan kenara bıraktık. Çocuklarım sadece taşımaya yardım etti. Burhanettin ne yaptıysam senin için yaptım dedi"

İtirafın ardından iki isim gözaltına alındı.
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