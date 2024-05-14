Haber Tarihi: 14 Mayıs 2024 16:48 - Güncelleme Tarihi: 14 Mayıs 2024 16:48

Instagram İşletme Hesabı Mavi Tik Alma: Nasıl Yapılır? 2024

Instagram işletme hesabı mavi tik alma nasıl yapılır? Instagram işletme mavi tik başvurusu nasıl yapılır, nasıl alınır sorusunun yanıtı Türkiye'de açıklandı. Twitter gibi yeni ücretli bir abonelik üzerine çalışan Instagram'ın, mavi tiki de içeren meta verified aboneliğine ilişkin yeni bilgiler geldi. Kullanıcılar onaylanmış rozet alırken, uygulama içi ayrıcalıklardan da faydalanacak. Peki, Instagram işletme mavi tik nasıl alınır, fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte tüm detaylar...

Instagram İşletme Hesabı Mavi Tik Alma: Nasıl Yapılır? 2024
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Instagram işletme mavi tik alma ücreti ve şartları belli oldu. Twitter'ın 'mavi tik'i ücretli hale getirmesinin ardından Facebook ve Instagram da harekete geçti. En çok kullanılan sosyal medya ağlarından birisi olan Instagram, Twitter'dan sonra parayla mavi tik satma özelliğinin başlatılacağını duyurdu. Milyonlarca kullanıcı da "Instagram işletme mavi tik fiyatı ne kadar, kaç TL?" sorusu ile ilgili araştırmalara başladı. Peki, Instagram ücretli mavi tik nasıl alınır? İşte detaylar…

INSTAGRAM İŞLETME MAVİ TİK ALMA 2024!
Instagram'da para karşılığı satılacak mavi tik ücreti belli oldu. Buna göre Instagram işletme hesabı için mavi tik Türkiye'de İOS için 1239.99 TL, iOS için ise 1259.99 TL olarak açıklandı. Zuckerberg'in verdiği bilgiye göre "Meta Verified" adlı bu hizmet, hesap taklitlerine karşı ek koruma ve müşteri desteğine doğudan erişim imkanı sunuyor.

Instagram mavi tik bekleme listesine katılmak için; profil sayfasınızın sağ üst köşesinde bulanan menü ikonuna basıp Meta Verified seçeneğine tıklayın. Ardından açılan ekrandan "Bekleme listesine katıl" butonuna basın.

INSTAGRAM İŞLETME MAVİ TİK NASIL ALINIR?

* Instagram profilinize gidin.

* Sağ üst köşedeki üç çizgiye tıklayın.

* "Ayarlar" seçeneğine gidin.

* "Hesap" seçeneğine tıklayın.

* "Doğrulama İste" seçeneğine gidin.

* Gerekli bilgileri doldurun ve "Gönder" butonuna tıklayın.

Instagram İşletme Hesabı Mavi Tik Satın Al

Mavi tik, Instagram tarafından belirlenen kriterlere göre verilir. 

INSTAGRAM ÜCRETLİ MAVİ TİK ÖZELLİKLERİ NEDİR?

Instagram destek sayfasında yer alan bilgilere göre ücretli abonelik sistemi, Twitter'a benzer şekilde çalışacak. Uygulama içinde onaylanmış hesap rozetine sahip olabilirken, diğer yandan herkesin sahip olamayacağı ayrıcalıklardan da faydalanılabilecek.

Meta onaylı abonelik olarak nitelendirilen yeni ücretli sistem, şimdilik aşağıdaki ayrıcalıkları sunacak. Ancak ilerleyen dönemde Instagram, değişiklik veya yenilik yaptığında planı buna göre yeniden şekiilendireceğini söylüyor.

En yaygın sorunlar için müşteri desteği

Doğrulanmış hesap, mavi tik rozeti

Aktif kimliğe bürünme izleme

Diğer kişilerin yorumlarında Meta Onaylı profiller

için önceliklendirme

Keşfet sayfasındaki öneriler ve Instagram'daki makaralar

Instagram hikayelerinizde özel çıkartmalar

INSAGRAM MAVİ TİK ALMA ŞARTLARI 2024

* Hesabınızın halka açık olması ve tamamlanmış bir profile sahip olması gerekir.

* Hesabınızın profil fotoğrafı, biyografisi ve web sitesi bağlantısı gibi tüm bilgileri eksiksiz ve güncel olması gerekir.

* Hesabınızın belirli bir takipçi sayısına ulaşması gerekir. Bu takipçi sayısı, işletmenizin türüne ve sektörüne göre değişir.

* Hesabınızın Instagram'ın belirlediği "doğrulanabilirlik" kriterlerini karşılaması gerekir. Bu kriterler şunlardır:

* Hesabınızın tanınmış bir kişi veya kuruluşa ait olması gerekir.

* Hesabınızın medya, haber veya diğer tanınmış kaynaklarda yer alması gerekir.

* Hesabınızın aktif ve düzenli olarak kullanılıyor olması gerekir.

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