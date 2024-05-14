ABD enflasyon verisi ne zaman açıklanacak? Mayıs 2024

2024 nisan ayı ABD enflasyon verileri için tarih araştırmaları başladı. Dünya piyasalarını yakından takip eden yatırımcılar, gözlerini ABD'den gelecek olan TÜFE kararına çevirdi. ABD'de ekonominin iyileşme yönünde olup olmadığı, nisan ayı enflasyon verisiyle birlikte netlik kazanacak. Peki, ABD enflasyon verileri ne zaman, saat kaçta açıklanacak?



ABD ENFLASYON VERİLERİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?



Nisan ayı ABD Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verileri için tarih belli oldu.



Buna göre; ABD enflasyon verileri 10 Nisan 2024 Çarşamba günü saat 15.30'da açıklanacak.



MART AYI ENFLASYONU NE OLMUŞTU?



ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), martta aylık bazda yüzde 0,4, yıllık bazda ise 3,5 artışla piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.



Buna göre, Amerikalı tüketicilerin yaşam maliyeti, martta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,4 arttı.



ENFLASYON BEKLENTİSİ NE YÖNDE?



ABD'de açıklanan son verilerin ve ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin sözle yönlendirmelerinin ardından pay piyasalarında karışık bir seyir izlendi.



Ülkede 10 Mayıs'ta açıklanan verilere göre, tüketici güveni, enflasyon beklentilerindeki keskin yükselişin etkisiyle 6 ayın en düşük seviyesine geriledi.



Michigan Üniversitesince ölçülen tüketici güven endeksi, mayısta 67,4 ile piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti.



Tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentisi, mayısta yüzde 3,2'den yüzde 3,5'e yükseldi. Uzun vadeli enflasyon beklentisi de yüzde 3'ten yüzde 3'1e çıktı.

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