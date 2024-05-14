Suudi Arabistan ekiplerinden Al Nassr, yabancı oyuncu sınırı nedeniyle bu yaz önemli isimlerine veda edebilir.



İtalyan basınından Rudy Galetti'nin haberine göre, Al Nassr'da yabancı oyuncu sınırı nedeniyle gözden çıkartılan isimlerden biri Anderson Talisca.



Al Nassr, Brezilyalı yıldız için gelecek teklifleri değerlendirmeye alacak.



Bu sezon Al Nassr'da 25 maçta süre bulan 30 yaşındaki Talisca, 25 gol attı ve 4 asist yaptı.



Suudi Arabistan temsilcisinde ayrıca Aymeric Laporte'nin de satılabileceği kaydedildi. Al Nassr'da sözleşmesi bitecek David Ospina da takımdan ayrılacak.





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