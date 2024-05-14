Brooks Brothers Türkiye Masters Takımlar Şampiyonası başladı

Antalya'da düzenlenen Brooks Brothers Türkiye Masters Takımlar Şampiyonası 1739 sporcunun katılımıyla start verdi.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Brooks Brothers Türkiye Masters Takımlar Şampiyonası başladı
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14 Mayıs 2024 15:27
Son güncelleme 14 Mayıs 2024 15:36
Manavgat ilçesinde düzenlenen Brooks Brothers Türkiye Masters Takımlar Şampiyonası başladı.

Türkiye Tenis Federasyonu tarafından düzenlenen Brooks Brothers Türkiye Masters Takımlar Şampiyonası'nda kadın ve erkek toplam 336 takımda 1739 sporcu mücadele ediyor.

Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden takımların mücadele ettiği şampiyonada pazar günü yapılan kura çekiminin ardında dün ve bugün 27'si kadınlardan olmak üzere toplam 62 ayrı grupta karşılaşmalar oynandı. Şampiyona 18 Mayıs'ta düzenlenecek ödül töreniyle sona erecek.

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