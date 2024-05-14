Baskonia yıldız oyuncusuyla sözleşme uzattı

Bu sezon EuroLeague'in sürpriz takımlarından olan Baskonia gelecek sezonun çalışmalarına başladı.



İç transfere öncelik veren Baskonia ilk hamlesini gerçekleştirdi.



Baskonia, Birleşik Amerikalı yıldız oyuncusu Markus Howard'ın sözleşmesini 2028 yılına kadar uzattığını açıkladı.



25 yaşındaki yıldız oyun kurucu bu sezon EuroLeague'de 39 maçta forma giydi ve bu karşılaşmalarda 19.5 sayı, 1.6 asist, 1.2 ribaund ve maç başına 11 verimlilik puanıyla mücadele etti.





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