Stefan Savic için Türkiye iddiası!

Atletico Madrid'den ayrılma kararı alan 33 yaşındaki stoper Stefan Savic'e Türkiye, Suudi Arabistan ve İtalya'dan taliplerin olduğu belirtildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Stefan Savic için Türkiye iddiası!
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14 Mayıs 2024 22:00
Atletico Madrid forması giten tecrübeli stoper Stefan Savic için yeni bir iddia ortaya atıldı.

AYRILMA KARARI ALDI!

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Savic, Atletico ile yeni sözleşme imzalamasına rağmen ayrılma kararı aldı.

33 yaşındaki stoper Stefan Savic'e Türkiye, Suudi Arabistan ve İtalya'dan taliplerin olduğu belirtildi.

NET KARARI VERECEK

Karadağlı futbolcunun geleceğiyle ilgili net kararı kısa süre içinde vereceği ifade edildi.

SEZON PERFORMANSI

Atletico ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Savic, bu sezon İspanyol devinde 32 maçta forma giydi.

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