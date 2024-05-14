Tottenham - Manchester City Maçı Canlı İzle

Premier Lig'de heyecan 37. hafta karşılaşmalarıyla devam ediyor. Şampiyonluk yarışında Manchester City'nin rakibi Arsenal, United'ı 1-0 mağlup ederek zirveye yerleşti. Guardiola'nın öğrencileri maç eksiğiyle ikinci sıraya gerilerken tekrar zirvenin sahibi olmak istiyor. Tottenham - Manchester City karşılaşmasının ekranlara geleceği kanal ve başlangıç saati merak ediyor. Konuk takım City'de gözler, Haaland, Foden, Silva, De Bruyne gibi oyuncuların performansında olacak. Hırvat oyuncu Gvardiol son olarak Fulham maçında iki gol atarak yıldızlaşmıştı. Peki Tottenham - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, mücadelenin ekranlara geleceği kanal…



TOTTENHAM - MANCHESTER CİTY MAÇI SAAT KAÇTA?



Tottenham Hotspur Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.



TOTTENHAM - MANCHESTER CİTY MAÇI HANGİ KANALDA?



İngiliz hakem Chris Kavanagh'ın yöneteceği karşılaşma beIN Sports 3 kanalından naklen yayımlanacak.



Manchester City, ligde oynadığı son maçta Fulham deplasmanından 4-0'lık galibiyet ile ayrılmıştı.



Tottenham ise kendi sahasında ağırladığı Burnley'yi 2-1 mağlup etmişti.



MANCHESTER CİTY'DE HEDEF 3 PUAN



Sezon sona ermesine 2 hafta kala Manchester City, Tottenham deplasmanında hata yapmak istemiyor. Ligde son olarak Fulham deplasmanını 4-0 geçerek lider olan City, Arsenal'in galibiyetiyle tekrar ikinci sıraya geriledi.



1 maç eksiği bulunan Manchester City, Tottenham galibiyetiyle zirveyi tekrar devralmak istiyor.



Manchester City bu sezon ligde oynadığı 36 maçta 26 galibiyet, 7 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. Mavi-beyazlılar 85 puan topladı.



TOTTENHAM SON DURUM



Tottenham bu sezon beklentilerin uzağında performans sergiledi. İngiliz ekibi geride kalan 36 haftada toplam 18 maçta puan kaybı yaşadı.



19 galibiyet, 6 beraberlik ve 11 mağlubiyet alan İngiliz ekibi ligde oynadığı son 5 mücadelede 4 mağlubiyet aldı.



Sezon genelinde ise 19 galibiyeti bulunan Tottenham, taraftarının önünde Manchester City mücadelesini kazanmayı hedefliyor.

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