Sergio Ramos, MLS yolcusu olmaya yakın

MLS ekibi San Diego FC, Sevilla forması giyen Sergio Ramos'un transferi için oyuncuyla görüşmelere başladı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Sergio Ramos, MLS yolcusu olmaya yakın
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14 Mayıs 2024 16:37
La Liga ekibi Sevilla ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Sergio Ramos için flaş bir iddia ortaya atıldı. 

The Athletic'in haberine göre; Sergio Ramos'un Sevilla ile sözleşme yenilemesi beklenmiyor.

SAN DIEGO İLE GÖRÜŞMELERE BAŞLADI

Haberde, yıldız oyuncunun MLS takımlarından San Diego FC ile görüşmelere başladığı ve henüz bir anlaşma sağlanmadığı ancak Ramos'un San Diego FC'ye imza atma ihtimalinin oldukça yüksek olduğu aktarıldı.

SEZON PERFORMANSI 

Bu sezon 34 maçta süre alan İspanyol yıldız Ramos, 7 gol ve 1 asistlik performans sergiledi. 

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