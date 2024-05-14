Atletico Madrid'in gözü Roma'nın yıldızında

Gelecek sezonun çalışmalarını sürdüren Atletico Madrid gözünü Paulo Dybala'ya çevirdi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Atletico Madrid'in gözü Roma'nın yıldızında
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14 Mayıs 2024 18:16
Bu sezon LaLiga'da şampiyonluk yarışından çok uzakta kalan Atletico Madrid gelecek sezonun çalışmalarına hız verdi.

HEDEF BELİRLENDİ

Mundo Deportivo'da yer alan habere göre Atletico Madrid, Roma'nın yıldız oyuncusu Paulo Dybala için harekete geçti.

Haberin detaylarında İspanyol devinin bu transfere yönelmesinin en büyük sebebinin 12 milyon euroluk serbest kalma maddesinden olduğu söylendi.

Paulo Dybala'nın bu teklife sıcak bakıp bakmadığı ise belirtilmedi.

37 MAÇA ÇIKTI

Bu sezon Roma formasıyla 37 resmi maça çıkan Paulo Dybala bu karşılaşmalarda 16 gol ve 10 asistlik skor katkısı sağladı.

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