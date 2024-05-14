Rangers evinde muhteşem geri dönüşle kazandı

İskoçya Ligi karşılaşmasında Rangers ağırladığı Dundee'yi 5-2 yendi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Rangers evinde muhteşem geri dönüşle kazandı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
14 Mayıs 2024 23:30
İskoçya Ligi'nin 37. haftasında Rangers ile Dundee karşı karşıya geldi. Rangers konuk ettiği Dundee'yi geriye düşmesine rağmen 4-2 mağlup etti.

Rangers'a galibiyeti getiren golleri 45. dakikada Ross McCausland, 52. dakikada Cyriel Dessers, 65. dakikada Todd Cantwell, 84. ve 90+3. dakikalarda Scott Wright, Dundee'nin gollerini 38. dakikada Jordan McGhee ve 40. dakikada Juan Portales kaydetti.

Rangers'ta Rıdvan Yılmaz karşılaşmaya ilk 11'de başladı ve 61 dakika sahada kaldı.

Rangers bu galibiyetle puanını 84'e yükseltirken, Dundee ise 41 puanda kaldı.

Rangers bir sonraki karşılaşmasında Hearts deplasmanına giderken, Dundee sahasında Kilmarnock'u ağırlayacak.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery