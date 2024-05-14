Haber Tarihi: 14 Mayıs 2024 14:08 - Güncelleme Tarihi: 14 Mayıs 2024 14:08

Real Madrid - Deportivo Alaves maçı canlı izle

Milli oyuncu Arda Güler'in formasını giydiği Real Madrid, İspanya 1. Futbol Ligi'nin 36. haftasında kendi sahasında Deportivo Alaves ile karşılaşacak. Peki Real Madrid - Alaves maçı ne zaman, saat kaçta? Real Madrid- Alaves maçı şifresiz mi, hangi kanalda? İşte, mücadelenin ekranlara geleceği kanal…

Real Madrid - Deportivo Alaves maçı canlı izle
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La Liga'da şampiyonluğunu ilan eden Real Madrid, 36. haftada Deportivo Alaves'i konuk ediyor. Eflatun-beyazlılar, geride kalan 35 haftada 28 galibiyet ve 6 beraberlik alırken bu sezon sadece tek mağlubiyet yaşadı. Ancelotti'nin çalıştırdığı Madrid ekibi, Barcelona, Girona, Atletico Madrid gibi takımları geride bıraktı. A Milli Takım'ın genç yıldızı Arda Güler, Real Madrid'in oynadığı son üç lig maçında sahaya ilk 11'de çıktı. İspanyol ekibinin maç kadrosu belli oldu. Real Sociedad, Cadiz ve Granada maçlarındaki performansı ile dikkat çeken Arda'nın Alaves maçında sahada olup olmayacağı merak ediliyor. Peki Real Madrid - Alaves maçı ne zaman, saat kaçta? Real Madrid- Alaves maçı şifresiz mi, hangi kanalda? İşte, mücadelenin ekranlara geleceği kanal…
 
REAL MADRİD - ALAVES MAÇI SAAT KAÇTA?

Santiago Bernabeu Stadı'nda oynanacak mücadele TSİ 22:30'da başlayacak.

REAL MADRİD - ALAVES MAÇI HANGİ KANALDA?

İspanyol hakem Mateo Busquets Ferrer'in yöneteceği karşılaşma S Sport kanalından naklen yayımlanacak.

ARDA GÜLER OYNAYACAK MI?

Arda Güler, İtalyan hocanın görev vermesi halinde karşılaşmada forma giyebilecek.

Real Madrid ligde oynadığı son maçta Granada deplasmanından 4-0'lık galibiyet ile ayrılmıştı.

Alaves ise kendi sahasında ağırladığı Girona ile 2-2 berabere kalmıştı.

REAL MADRİD - ALAVES MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Bugün oynanacak Real Madrid - Alaves mücadelesinin ekranlara geleceği kanal belli oldu. La Liga'da 36. hafta oynanacak mücadele S Sports ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

ALAVES 42 PUAN TOPLADI

Luis Garcia yönetimindeki Alaves ise son haftalarda yakaladığı çıkışla dikkat çekti. İspanyol ekibi ligde son olarak Girona ile 2-2 berabere kaldı. Girona karşılaşması öncesindeki üç maçını da kazanan Alaves, Madrid deplasmanından puan veya puanlarla dönmeyi hedefliyor.

Alaves geride kalan haftalarda oynadığı 35 maçta 11 galibiyet, 9 beraberlik ve 15 mağlubiyet aldı. Oynadığı karşılaşmalarda 34 gol atarken kalesinde ise 40 gol gördü.
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