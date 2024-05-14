Mallorca deplasmanda 1 puana razı oldu

LaLiga'nın 36. haftasında Mallorca ile Osasuna karşı karşıya geldi. Mallorca deplasmanda konuk olduğu Osasuna ile 1-1 berabere kaldı.



Mallorca'nın golünü 65. dakikada Sergi Darder, Osasuna'nın golünü 14. dakikada Jon Moncayola kaydetti.



Mallorca bu beraberlikle puanını 36'ya yükseltirken, Osasuna da 41 puana çıktı.



Mallorca bir sonraki karşılaşmasında sahasında Almeria'yı ağırlarken, Osasuna ise Atletico Madrid deplasmanına gidecek.





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