Efeler 09, finalin ilk maçına evinde çıkıyor

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta Efeler 09 SFK, çarşamba günü grup finalinin ilk maçında Elazığspor'u kendi sahasında ağırlayacak.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Efeler 09, finalin ilk maçına evinde çıkıyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
14 Mayıs 2024 15:00
Son güncelleme 14 Mayıs 2024 15:01
TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta Play-Off'a saha dezavantajıyla başlamasına rağmen önce Turgutluspor'u deplasmanda 4-1'le geçip, ardından Anadolu Üniversitesi'ni iki maçta da yenerek elemeyi başaran Efeler 09 SFK, çarşamba günü grup finalinin ilk maçında Elazığspor'u ağırlayacak.

Nazilli İlçe Stadı'nda oynanacak mücadele saat 16.00'da başlayacak. Karşılaşmaya gitmek isteyen taraftarlar için Aydın'dan Nazilli'ye otobüsler kaldırılacak.

Rakibine 20 Mayıs Pazartesi günü rövanşta konuk olacak Efeler, ilk maçtan avantajlı bir skor elde etmeye çalışacak. Bu turu geçecek takım finale çıkarak 1'inci Grup'tan gelecek ekiple 2'nci Lig'e yükselmek için tarafsız sahada tek maç oynamaya hak kazanacak.

Efeler 09 SFK grubu ikinci sırada tamamlayıp direkt son 2'ye kalan Elazığspor'a normal sezonda deplasmanda 1-0 yenilirken, evinde 1-1 berabere kalmıştı.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery