Haber Tarihi: 14 Mayıs 2024 11:24 - Güncelleme Tarihi: 14 Mayıs 2024 11:24

Pegasus hisse neden düşüyor, düştü? 2024

Pegasus (PGSUS) bilançosu sonrası dört farklı aracı kurum hedef fiyatını güncelledi. Peki, Pegasus hisse neden düşüyor, düştü?

Pegasus hisse neden düşüyor, düştü? 2024
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Şeker Yatırım, PGSUS-Pegasus için hedef fiyatını 1270 TL, tavsiyesini "al" olarak korudu. "AL"Hedef Fiyat: 1.270,00 TLÖnceki Hedef Fiyat: 1.270,00 TLYükseliş potansiyeli: %23Artan net finansman giderleri ve operasyonel maliyetler nedeniyle 1Ç24'te net zarar…

Pegasus 1Ç24'te piyasa ortalama beklentisi olan €94mn ve bizim beklentimiz olan €84mn net zarar beklentisinin üzerinde €103mn net zarar rakamı açıklamıştır (1Ç23: -€22mn). 1Ç24'te Şirket; artan yakıt maliyetleri & operasyonel giderlerdeki yükseliş sebebiyle elde edilen faaliyet zararı ve artış gösteren net finansman giderleri (yükselen kiralama faiz giderleri ve kur farkı giderlerinden kaynaklı) (1Ç24: €86,7mn, 1Ç23: €24,1mn) nedeniyle bu çeyrekte net zarar açıklamıştır.Şirket'in dış hat tarifeli yolcu gelirlerinin € bazında yıllık +%10, iç hat tarifeli gelirlerinin yıllık %20 ve yan gelirlerinin yıllık +%27 (1Ç24: €198mn, 1Ç23: €156mn) artmasıyla toplam satış gelirleri, EUR bazında yıllık %17 artışla €519mn olarak, piyasa ortalama beklentisi olan €501mn'un ve bizim beklentimiz olan €490mn'un hafif üzerinde gerçekleşmiştir. Pegasus'un, 1Ç24'te FAVÖK'ü €39mn'a ulaşmış, piyasa ortalama beklentisi olan €36mn'a (Şeker: €39mn) paralel gerçekleşmiştir. FAVÖK marjı ise 1Ç24'te %7,4 olarak gerçekleşmiştir.Anahtar performans göstergeleri güçlü yolcu talebi ile birlikte 1Ç24'te de kuvvetli seyrini sürdürdü – Pegasus'un 1Ç24'te toplam yolcu sayısı, bu dönemde güçlü seyreden yolcu talebi sayesinde 1Ç23'e kıyasla yıllık %28,5 artarak 8.1mn olarak gerçekleşmiştir (1Ç19'a kıyasla +%16,8). Şirket'in satış gelirleri ise 1Ç24'te yıllık %17 artış göstererek €519mn'ye yükselmiştir (1Ç23: €442mn) (Piyasa ort.: €501mn, Şeker: €490mn). Bunun yanında, güçlü seyahat talebi sayesinde iç hat yolcu birim gelirleri 1Ç24'te yıllık %61,5 artarak 714 TL'ye yükselmiş, dış hat yolcu birim gelirleri ise € bazında 1Ç19'a kıyasla %13,3 artış, yıllık ise %16,4 düşüşle €51 olarak gerçekleşmiştir. Şirket'in bu dönemde yolcu doluluk oranı 1Ç23'e kıyasla 2.8 y.p. artış göstererek %87,2 olarak gerçekleşmiştir. Pegasus'un toplam AKK 1Ç24'te yıllık %29,4 artış gösterirken dış hat AKK ise yıllık %33 artış göstermiştir.Yolcu başına yan gelirler 1Ç23'e göre yıllık %1,6 düşüş göstererek €24.5 olarak gerçekleşmiş, AKK başı birim gelirleri ise, € bazında yıllık %9 düşüş göstererek €¢3.66 olarak gerçekleşmiştir. Toplam birim giderleri ise personel birim giderlerindeki artışın etkisine rağmen yakıt ve amortisman birim giderlerinin 1Ç23'e kıyasla düşüş göstermesiyle birlikte yıllık %3 oranında düşüş göstererek €¢3.97 olarak gerçekleşmiştir (yakıt hariç CASK: 1Ç24: €¢2.56, 1Ç22: €¢2.61). Pegasus böylelikle 1Ç24'te €39mn FAVÖK elde etmiştir (Piyasa ort.: €36mn, Şeker: €39mn).Kaynak: PGSUS-Pegasus hisseleri ne kadar kazandırabilir, hedef fiyat açıklandı
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