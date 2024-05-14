Gizem Başaran Turan, Beşiktaş BOA'da

Beşiktaş BOA Kadın Basketbol Takımı, Gizem Başaran Turan'ı kadrosuna kattığını açıkladı.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
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Gizem Başaran Turan, Beşiktaş BOA'da
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14 Mayıs 2024 15:37
Beşiktaş BOA Kadın Basketbol Takımı, geçen sezon Emlak Konut forması giyen 31 yaşındaki Gizem Başaran Turan'ı transfer ettiğini duyurdu.

Siyah-beyazlıların internet sitesinden yapılan açıklamada "2024-2025 sezonu öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş BOA Takımımız, tecrübeli oyuncu Gizem Başaran Turan'ı kadrosuna kattı. Daha önce 2015-2016 sezonunda da formamızı giyen 1992 doğumlu milli sporcu, 1,93 boyunda ve pivot olarak mücadele ediyor." ifadeleri kullanıldı.

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