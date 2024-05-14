Altay düştü, Paixao kaldı!

İzmir'in köklü kulüplerinden Altay, Süper Lig'den düştükten 2 sezon sonra 1'inci Lig'e de veda ederken, kulüpten devre arasında ayrılan gol kralı apoletli Marco Paixao, transfer olduğu Şanlıurfaspor'u kümede tutmayı başardı.



İzmir temsilcisinde 5.5 sezon forma giyip, 4 kez gol kralı olan Portekizli futbolcu bu sezon alacakları ödenmeyince sözleşmesini feshederek devre arasında yuvadan uçan ilk isim oldu. Paixao'dan sonra tecrübeli oyuncularını bir bir kaybeden Altay, bitime 5 hafta kala 2'nci Lig'e düştü. Şanlıurfaspor ise averajla lige tutundu.



Bu sezon siyah-beyazlı formayla ilk yarıda çıktığı 15 maçta 5 gol kaydeden 39 yaşındaki Paixao, ikinci devrede Şanlıurfaspor formasıyla 17 karşılaşmada 10 kez rakip fileleri sarstı. Tecrübeli forvet, ligde 16'şar gol atan Eyüpsporlu Bruno ve Sakaryasporlu Del Valle'den sonra gol krallığı sıralamasında 3'üncü basamakta yer aldı. Paixao, özellikle son haftalardaki golleriyle takımını ligde tuttu. Altay formasıyla 2'si Süper Lig, 4'ü kupa, 102'si 1'inci Lig olmak üzere 108 gol kaydeden Paixao, Şanlıurfa'da attığı 10 golle birlikte Türkiye kariyerinde toplam 118 gole ulaştı.



ŞİRKETLEŞME KOMİTESİ NETLEŞTİ



TFF 2'nci Lig'e 665 milyon TL borç yüküyle düşen Altay'da futbol şubesinin geçen hafta kurulan anonim şirkete devredilmesi için kongre hazırlıkları sürerken, camianın önemli isimleri perşembe günü düzenlenecek basın toplantısıyla kamuoyunu bilgilendirecek. Altay Şirketleşme Komisyonu'nda yer alan eski Başkan Ahmet Taşpınar, Eski Yüksek Divan Kurulu Başkanı Ahmet Çoker, Namık Marmara, Cemil Kaya, Berk Çavdar ve Kenan Duymazoğlu yapılacak bilgilendirme toplantısına katılacak. "Daima Büyük Altay" başlığıyla yapılan bildiride, "110 yıllık kulübümüzde başlayacak şirketleşme dönemi ile ilgili bilgilendirme toplantısı yapılacaktır" ifadelerine yer verildi.





GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU