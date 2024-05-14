Para Atletizm Milli Takımı Japonya'da

Japonya'da 17-25 Mayıs 2024 tarihleri arasında düzenlenecek olan IPC Dünya Şampiyonası'na Türkiye Para Atletizm Milli Takımı, 5 sporcu ile katılıyor.



Milli takım kadrosunda 2024 Paris Paralimpik Oyunları'na kota olan Muhammet Khalvandi ve Hamide Doğangün'ün yanı sıra Rabia Cirit, Zeynep Acet ve Muhsin Kaedi bulunuyor.



Japonya'nın Kobe şehrinde yapılacak olan IPC (Uluslararası Paralimpik Komitesi) Dünya Şampiyonası'nda cirit atmada (F 57) Muhammet Khalvandi, (T53) Hamide Doğangün ise 100m, 400m ve 800m'de yarışacak. (T53) sınıfında 100 ve 400 metrede Zeynep Acet, (F40) sınıfında ise Rabia Cirit, gülle atmada piste çıkacak. Dubai'de cirit atmada Avrupa rekoru kıran (F40) Muhsin Kaedi ise gülle ve cirit atma yarışmalarında kürsü için mücadele edecek.



FATİH ÇİNTİMAR: HEDEF 5 SPORCUYLA BİRLİKTE PARİS!



Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, "Yetenekli, çalışkan ve çok güvendiğimiz bir ekiple Paralimpik Dünya Şampiyonası'nda mücadele edeceğiz. İnşallah 5 sporcumuz da madalya ve kotalar alarak, 2024 Paris Paralimpik Oyunları'nda ülkemizi temsil etmeye hak kazanacak. Bunu başaracaklarına yürekten inanıyorum" diye konuştu.



"En önemli amacımız bu çocuklarımızla bir duyarlılık ve farkındalık oluşturmak" diyen Başkan Başkan Çintimar, şunları söyledi:



"Hiçbir engelli bireyimizin evde kalmasına gönlümüz razı olmaz, ulaşabildiğimiz herkesi sporla buluşturmayı hedefliyoruz. Bu doğrultuda bedensel engelli herkesin atletizm sahalarında antrenman yapmasını sağlamak, bir yandan onların ve ailelerin yaşam kalitesini artırırken, diğer yandan da milli sporcularımızın sayımızı arttırmak en büyük hayalimiz. Bu alanda Atletizm Federasyonu Yönetim Kurulu olarak geniş kapsamlı programlar hazırlamaya başladık. Bu süreçte desteklerini esirgemeyen Sayın Spor Bakanımız Dr. Osman Aşkın Bak ve Spor Genel müdürlüğümüze teşekkür ediyorum. İnşallah hep birlikte, bu çalışmamız zamanla meyvelerini verecektir."





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